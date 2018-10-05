Rıdvan Dilmen Cocuya o ismi önerdi! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Rıdvan Dilmen Cocu'ya o ismi önerdi!

    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen maç sonrası kendi Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.
    5 Ekim 2018 Cuma, 10:38:14 Güncelleme: 10:39:43
    Rıdvan Dilmen Cocu'ya o ismi önerdi!
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    Rıdvan Dilmen Cocuya o ismi önerdi!

    Rıdvan Dilmen, taraftarın coşkusuna dikkat çekerken teknik direktör Cocu'ya da flaş bir öneride bulundu. İşte o açıklamalar...

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    Rıdvan Dilmen Cocu'ya o ismi önerdi!
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    Rıdvan Dilmen Cocuya o ismi önerdi!

    Söyleyebileceğimiz şey: Taraftar 2 – Spartak Trnava 0. Fenerbahçe taraftarı hiç beklemediğim kadar, bu kadar olumsuzluğa rağmen inanılmaz bir enerji verdi.

    Rıdvan Dilmen Cocu'ya o ismi önerdi!
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    Rıdvan Dilmen Cocuya o ismi önerdi!

    Futbolcular bu enerjiyle birlikte coşkulu oynadılar. Yalnız hızlı oynamak isterken aceleci davrandılar. Böyle olunca son vuruş ve son paslarda başarılı olamazsınız.

    Rıdvan Dilmen Cocu'ya o ismi önerdi!
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    Rıdvan Dilmen Cocuya o ismi önerdi!

    Direncini kırdılar rakibin. Rize'de 3-0'dan sonra üçlüye dönmüştü. Bu kez de üçlü başladı. Oyuncular karışık ve karambol oyunu oynamış olsa bile rakibe fazla pozisyon vermeden Slimani ile golleri bulup önemli bir moral ve güven kazandı. Oyuncuların coşkusu çok iyi. Takım iyi oynadı mı tartışılır.

    Rıdvan Dilmen Cocu'ya o ismi önerdi!
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    Rıdvan Dilmen Cocuya o ismi önerdi!

    Taraftar ben buradayım dedi, sizi yalnız bırakmak istemiyoruz dedi. Korkunç bir destek verdiler. Başakşehir maçı öncesi moral kazandı Fenerbahçe.

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