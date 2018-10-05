Rıdvan Dilmen Cocuya o ismi önerdi!

Direncini kırdılar rakibin. Rize'de 3-0'dan sonra üçlüye dönmüştü. Bu kez de üçlü başladı. Oyuncular karışık ve karambol oyunu oynamış olsa bile rakibe fazla pozisyon vermeden Slimani ile golleri bulup önemli bir moral ve güven kazandı. Oyuncuların coşkusu çok iyi. Takım iyi oynadı mı tartışılır.