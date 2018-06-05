Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman, Ali Koç ile iyi anlaşır ama...

Çünkü hâlâ Aziz Bey'e sevgi var. 9'a 11 bin olsa yine sevineceklerdi ama bu kadar fark burukluk oluşturmuştur. Kongre öncesi ve sonrası sürece baktığımızda Fenerbahçe'nin çok özel bir kulüp olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu kadar büyüklükler yapan, 3 Temmuz mağduru Aziz Yıldırım'a bu kadar fark atmışsa bunda en büyük pay taraftar olmasından kaynaklanıyor. Çocukluğunun hayali de gerçekleşti.