Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman, Ali Koç ile iyi anlaşır ama...
Fotomaç'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen bugün Sabah'ta yer alan yazısında F.Bahçe'de yaşanan değişimi yorumladı. İşte Dilmen'nin dikkat çeken o yazısı:
Ali Koç ismi ilk ortaya atıldığında Fenerbahçe'nin bugünü gözüküyordu, Koç soyadını bir tarafa bırakırsak 'Fenerbahçeli Ali' bu kulübün 25 milyon taraftarından biriydi.
Kongre sürecine ve sonrasına bakınca Fenerbahçe'nin çok özel bir kulüp olduğu bir kez daha ortaya çıktı... Bundan sonra Fenerbahçeliler kombinede rekor kırar. Maçlara 40 binden aşağı taraftar gelmez bu da takıma 6-7 artı puan yazar... Belli ki yeni bir teknik direktör gelecek. Ama Aykut Kocaman yüzyılın en iyi teknik adamlarından biri. Kaybedilmesi yanlış olur
Geçmişime baktığımda çocukluğumdan itibaren bu renklere sevdası olan, sevdasının ötesinde de futbol oynayan, takım kaptanlığı yapan, kısa dönem de olsa sportif direktörlük ve teknik direktörlük yapan biriyim. En önemlisi de çocuklarıma bıraktığım en büyük miras "Fenerbahçeli Rıdvan'ın çocukları" ifadesidir.
Zaten kongre üyesi de değilim. İşini profesyonel yapmaya çalışan, Fenerbahçe sevdalısı birisiyim. Daha önce de söylediğim ve yazdığım gibi Fenerbahçe büyük bir kulüp, görüşlerimde hep Aziz Yıldırım'ın yaptığı öncülükler ve devrimlerden bahsettim… Yayın gelirlerinin artmasındaki çabasından, stadın yapılmasından, amatör şubelerdeki başarısından...
Ali Koç'un başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmasında Aziz Yıldırım için söylediği "Efsane başkan" cümlesine katılıyorum ve onunla ilgili övgü dolu sözlerinin altına ben de imzamı atıyorum. (Hoş, efsane ve onursal başkan laflarını sevmez Aziz Yıldırım.) Aziz Yıldırım 1 oyla kazandığı 1998 seçiminden bu yana 13 seçim yaşamış ama bunlardan Allah rahmet eylesin Şadan Abi (Kalkavan), Mehmet Ali Bey (Aydınlar) ve Hulusi Bey'le (Belgü) olan seçimleri dışındaki seçimlere tek başına girmiş gibiydi.
Kongre üyelerinin görüşleri farklı deniyordu ama kongre üyeleri de sonuçta bir taraftar… Aslında kongreden bir gün önce "İnşallah Ali Koç gelir, yeter Aziz Bey" diyenler bugün içlerinde küçük bir sızıntı yaşıyordur. Muhtemelen Aziz Bey'i de bu konu üzmüştür. 'Keşke bu kadar fark olmasaydı' demiştir taraftar.
Çünkü hâlâ Aziz Bey'e sevgi var. 9'a 11 bin olsa yine sevineceklerdi ama bu kadar fark burukluk oluşturmuştur. Kongre öncesi ve sonrası sürece baktığımızda Fenerbahçe'nin çok özel bir kulüp olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu kadar büyüklükler yapan, 3 Temmuz mağduru Aziz Yıldırım'a bu kadar fark atmışsa bunda en büyük pay taraftar olmasından kaynaklanıyor. Çocukluğunun hayali de gerçekleşti.
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