Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik ve sportif direktörü - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik ve sportif direktörü

Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik ve sportif direktörü

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Süper Lig'in devam edilip edilmeyeceği konusundan Fenerbahçe'nin gündemine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışlarını ve sportif direktör konusunu da değerlendiren ünlü yorumcu, "Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığını biliyorum" diyerek müjdeyi verdi. İşte o isimler ve detaylar...
3 Mayıs 2020 Pazar 22:06 Güncelleme: 03.05.2020 22:30
Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik ve sportif direktörü

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

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Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik ve sportif direktörü

TFF'nin 20'ye yakın çok çok değerli hocaları var. Profesörler var, ortapedistler var... Ciddi bir çalışma yaptılar. Bu hocalarımızdan bizler futbolseverler, alışveriş merkezleri açılsın mı diye bir istekte bulunamıyoruz.

Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik ve sportif direktörü

Ama TFF 3 gün önce doğru bir davranışla bir toplantı yaptılar ve bu sunumu yaptılar. Ama görünen şu ki kimse risk almak istemiyor. İlla ki oynayalım ya da oynamayalım raporu değil bu.

Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik ve sportif direktörü

Örneğin Fenerbahçe sahaya iniyor. Sahaya inen başka kulüplerde var. 12 Haziran'da seyircisiz oynanma planı var. Konuşulan ama resmileşmeyen bir durum var.

Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik ve sportif direktörü

"ŞENOL HOCA OYNANMASIN DEMİŞ"

3 gün önce yapılan toplantıda bildiğim kadarıyla Şenol Hoca, en azından psikolojik olarak ligin oynanmasının doğru olmayacağının üzerine bir açıklamada bulunmuş. Duyum tabi bu. Hocam hakkını helal etsin...

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