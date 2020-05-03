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Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik ve sportif direktörü
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Süper Lig'in devam edilip edilmeyeceği konusundan Fenerbahçe'nin gündemine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışlarını ve sportif direktör konusunu da değerlendiren ünlü yorumcu, "Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığını biliyorum" diyerek müjdeyi verdi. İşte o isimler ve detaylar...
3 Mayıs 2020 Pazar 22:06
Güncelleme: 03.05.2020 22:30
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:
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TFF'nin 20'ye yakın çok çok değerli hocaları var. Profesörler var, ortapedistler var... Ciddi bir çalışma yaptılar. Bu hocalarımızdan bizler futbolseverler, alışveriş merkezleri açılsın mı diye bir istekte bulunamıyoruz.
Ama TFF 3 gün önce doğru bir davranışla bir toplantı yaptılar ve bu sunumu yaptılar. Ama görünen şu ki kimse risk almak istemiyor. İlla ki oynayalım ya da oynamayalım raporu değil bu.
Örneğin Fenerbahçe sahaya iniyor. Sahaya inen başka kulüplerde var. 12 Haziran'da seyircisiz oynanma planı var. Konuşulan ama resmileşmeyen bir durum var.
"ŞENOL HOCA OYNANMASIN DEMİŞ"
3 gün önce yapılan toplantıda bildiğim kadarıyla Şenol Hoca, en azından psikolojik olarak ligin oynanmasının doğru olmayacağının üzerine bir açıklamada bulunmuş. Duyum tabi bu. Hocam hakkını helal etsin...