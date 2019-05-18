Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'ye solak orta saha
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'de bu sezonun flaş isimlerinden olan bir oyuncunun menajeri, Fenerbahçeli yetkililerin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.
18 Mayıs 2019 Cumartesi 07:11
Güncelleme: 18.05.2019 07:11
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Geleceksezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara çoktan başlayan F.Bahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Bu iddiayı gündeme getiren ise Malatlayaspor'da kiralık olarak forma iyen Guilherme Costa'nın menajeri Marcelo Robalinho oldu.
27 yaşındaki orta sahanın sezon sonu bonservisinin bulunduğu Serie B ekibi Benevento'ya döneceğini belirten Robalinho, "Fenerbahçeli yetkililer Guilherme için benimle temas kurdu. Yakın zamanda beni arayacaklarını söylediler" diye konuştu.
Malatya yönetiminin, merkez orta saha olarak görev yapan Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenilirken, F.Bahçe'nin de satın alma opsiyonlu kiralık yöntemiyle transferi bitirmek istediği ifade edildi. Oyuncunun değeri 4 milyon Euro.
Bu sezon Malatya forması ile 33 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında skorer bir futbol ortaya koymuştu.