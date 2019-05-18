Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'ye solak orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'de bu sezonun flaş isimlerinden olan bir oyuncunun menajeri, Fenerbahçeli yetkililerin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 07:11 Güncelleme: 18.05.2019 07:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





