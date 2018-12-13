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Resmi açıklama geldi! Ersun Yanal Fenerbahçe'de...
Phillip Cocu'nun sözleşmesini fesheden ve Ersun Yanal'ı resmen açıklayan Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin detayları da ortaya çıktı.
13 Aralık 2018 Perşembe, 15:22:07 Güncelleme: 11:39:03
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"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.
Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."
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