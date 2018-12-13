Resmi açıklama geldi! Ersun Yanal Fenerbahçede... - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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Resmi açıklama geldi! Ersun Yanal Fenerbahçe'de...

Phillip Cocu'nun sözleşmesini fesheden ve Ersun Yanal'ı resmen açıklayan Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin detayları da ortaya çıktı.
13 Aralık 2018 Perşembe, 15:22:07 Güncelleme: 11:39:03
Resmi açıklama geldi! Ersun Yanal Fenerbahçede...

Dün itibariyle Phillip Cocu ile yollarını resmen ayıran Fenerbahçe, taraftarların büyük heyecanla beklediği Ersun Yanal'ı açıkladı.

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Resmi açıklama geldi! Ersun Yanal Fenerbahçede...

Sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardığı teknik direktör Ersun Yanal'ı resmi siteden yaptığı şu açıklamayla duyurdu;

Resmi açıklama geldi! Ersun Yanal Fenerbahçede...

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.

Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

Resmi açıklama geldi! Ersun Yanal Fenerbahçede...

Sarı-lacivertliler, Yanal'la 1.5 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı. Deneyimli teknik adamın yıllık kazancının ise 2 milyon euro (12.25 milyon TL) olacağı öğrenildi.

Resmi açıklama geldi! Ersun Yanal Fenerbahçede...

Yanal bu ücreti TL üzerinden alacak.

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