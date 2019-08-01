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Real Madrid maçı sonrası sürpriz! Ferdi Kadıoğlu ve transfer... Son dakika haberleri
Fenerbahçe'de bir türlü forma şansı verilmeyen Ferdi Kadıoğlu, AUDI Cup kapsamında Real Madirid ile oynanan ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Maç eksiği olmasına karşın Real'in Brezilyalı yıldızı Marcelo karşısında oynadığı oyun ve futbol aklıyla verilen şansı iyi değerlendirdi. Gerçek mevkisi ofansif orta saha olan Ferdi, sağ açıkta oynamasına karşın dikkatleri üzerinde toplamayı başaran bir performans sergiledi. Maçın ardından birçok takımın scout ekipleri de oyuncuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Ve bir de teklif var! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
1 Ağustos 2019 Perşembe 17:04
Güncelleme: 01.08.2019 17:12
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İspanyol devi Real Madrid önünde kaleci Altay, sağ bekte Murat Sağlam, sağ açıkta Ferdi Kadıoğlu oynadıkları oyunla adeta fark yarattı.
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Bu isimlerden özellikle biri vardı ki herkes dikkatini ona ayrıca verdi.
O isim Herta Berlin ile oynanan maçta süre alamadığı için kazan kaldırıp sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili fotoğraflarını dahi kaldıran Ferdi Kadıoğlu'ydu.
Taraftarlar da bu durumda genç oyuncuya destek vermiş ve sosyal medyadan teselli mesajları atmıştı.
Olayın kahramanı Ferdi'nin sürekli oynayabileceği bir takımda forma giymek istediği öğrenilirken flaş bir gelişme yaşandı.