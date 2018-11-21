Rangers gözünü Fenerbahçeden Skrtel’e dikti - Galeri - Fotomaç
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Rangers gözünü Fenerbahçe'den Skrtel’e dikti
İskoç gazeteleri, Rangers'ın yeni sezon için Slovak stoperi düşündüğünü yazdı.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:07:48
Güncelleme: 07:52:50
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İskoç basını, Rangers'ın yeni sezon planlarında Slovak yıldızın önemli bir yeri olduğunu yazdı.
Rangers'ı Skrtel'in Liverpool'dan eski takım arkadaşı olan Steven Gerrard çalıştırıyor. İLK
TEMAS DEVRE ARASINDA
İskoç kulübünün devre arasında tecrübeli stoperle ilk teması gerçekleştireceği belirtiliyor.
Fenerbahçe yönetimi ise yeni sözleşme teklifi için sezonun bitmesini bekleyecek.