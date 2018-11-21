Rangers gözünü Fenerbahçeden Skrtel’e dikti - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Rangers gözünü Fenerbahçe'den Skrtel’e dikti

    İskoç gazeteleri, Rangers'ın yeni sezon için Slovak stoperi düşündüğünü yazdı.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:07:48 Güncelleme: 07:52:50
    Rangers gözünü Fenerbahçeden Skrtel’e dikti

    Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Rangers gözünü Fenerbahçeden Skrtel’e dikti

    İskoç basını, Rangers'ın yeni sezon planlarında Slovak yıldızın önemli bir yeri olduğunu yazdı.

    Rangers gözünü Fenerbahçeden Skrtel’e dikti

    Rangers'ı Skrtel'in Liverpool'dan eski takım arkadaşı olan Steven Gerrard çalıştırıyor. İLK

    Rangers gözünü Fenerbahçeden Skrtel’e dikti

    TEMAS DEVRE ARASINDA

    İskoç kulübünün devre arasında tecrübeli stoperle ilk teması gerçekleştireceği belirtiliyor.

    Rangers gözünü Fenerbahçeden Skrtel’e dikti

    Fenerbahçe yönetimi ise yeni sözleşme teklifi için sezonun bitmesini bekleyecek.

    Rangers gözünü Fenerbahçeden Skrtel’e dikti
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