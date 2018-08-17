Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı - Galeri - Fotomaç
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı

    17 Ağustos 2018 Cuma, 11:26:25 Güncelleme: 11:41:07
    Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı
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    Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı

    Transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe ile sıkça anılan 32 yaşındaki deneyimli stoper, tercihini Serie A'dan yana kullanarak 2 milyon € bonservis bedeli karşılığında Cagliari ile anlaştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı
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    Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı

    Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, 32 yaşındaki tecrübeli stoperin takımda kalması halinde forma şansı bulamayacağını açıklamıştı.

    Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı
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    Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı

    Liverpool, Klavan'ı 2016 yazında 4 milyon € karşılığında transfer etmişti.

    Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı
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    Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı

    Estonyalı stoper oyuncusu, Liverpool forması ile 53 maça çıkarken 2 gol atma başarısı göstermişti.

    Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı
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    Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı

    Klavan'ın takımdan gönderilmesi sonrasında Liverpool'un, satış listesine koyduğu diğer isimleri de olabildiğince hızlı şekilde elinden çıkartmaya çalışması bekleniyor. Transfer listesinde olan bazı isimler;

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