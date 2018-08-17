17 Ağustos 2018 Cuma, 11:26:25
Güncelleme: 11:41:07
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Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı
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Transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe ile sıkça anılan 32 yaşındaki deneyimli stoper, tercihini Serie A'dan yana kullanarak 2 milyon € bonservis bedeli karşılığında Cagliari ile anlaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı
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Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, 32 yaşındaki tecrübeli stoperin takımda kalması halinde forma şansı bulamayacağını açıklamıştı.
Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı
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Liverpool, Klavan'ı 2016 yazında 4 milyon € karşılığında transfer etmişti.
Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı
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Estonyalı stoper oyuncusu, Liverpool forması ile 53 maça çıkarken 2 gol atma başarısı göstermişti.
Ragnar Klavan Cagliari ile anlaştı
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Klavan'ın takımdan gönderilmesi sonrasında Liverpool'un, satış listesine koyduğu diğer isimleri de olabildiğince hızlı şekilde elinden çıkartmaya çalışması bekleniyor. Transfer listesinde olan bazı isimler;