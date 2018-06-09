Radu'nun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması! (17 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
RADU İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA!
?Kanarya'nın transfer gündeminde yer alan Stefan Radu hakkında Çizme'den flaş açıklamalar geldi. 10 yıldır Lazio'da oynayan ve bu takımın kaptanlığını yapan Rumen sol bekin menajerliğini yapan Matteo Materazzi, sarı-lacivertlilerin ilgisini doğrularken, "Fenerbahçe Radu'yu istiyor ancak resmi bir durum yok. Kulüpler oturup karşılıklı konuşmalı. Biz de gelecek hakkında karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı. İtalyan menajer, Radu'nun Lazio ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu hatırlatırken, "Radu, Lazio'da çok mutlu ancak geleceğini de düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.
Teklif 2 milyon euro
F.Bahçe'nin, Lazio'dan yılda 1.4 milyon euro kazanan Radu'ya 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürülmüştü. Stoper de oynayan Radu'nun, bu teklif nedeniyle kulübüyle sözleşme uzatmaya yanaşmadığı, Lazio'nun ise ücretine zam yaparak oyuncusunu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. (Fotomaç / 17 Temmuz)
FENER'E SÜPER BÜCÜR
Transferde daha ziyade geleceğe dönük yatırımlar yapan ve genç isimleri peş peşe kadrosuna katan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Arjantin'in Velez Sarsfield takımında forma giyen 21 yaşındaki Matias Vargas'la ilgilendiği belirlendi. 1.68'lik boyu ve kıvraklığı yüzünden "maymuncuk" lakabı ile anılan oyuncu hakkındaki iddia, TyCSports kanalından geldi. Arjantin'de yayın yapan kanal, Fenerbahçe'nin popülaritesi giderek parlayan Matias Vargas'a teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu. Aynı kanala konuşan Velez Sarsfield'in asbaşkanı Adrian Pelaez, Flamengo'nun da peşinde olduğu genç yetenek hakkında bilgi verdi. Pelaez, "Flamengo bize Matias için ilgisini gösterdi. Ama rakamsal bakıldığında iki kulüp birbirine hiç yaklaşamadı. Fenerbahçe resmi başvuru yapmadı fakat bir ilgileri olduğunu biliyoruz. Biz oyuncularımızın Avrupa'da oynama şanslarını ellerinden almayız. Ancak kulübümüzü de düşünmek zorundayız. Türkler bize bir teklifle gelirse oturur konuşuruz" dedi.
İlk sezonunda 9 gol-11 asist
Altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield'ın A kadrosuna 1 Ocak 2017'de dahil olan Vargas, ilk sezonu olmasına rağmen 46 resmi maçta 9 gol-11 asistlik mükemmel bir performans ortaya koydu. Transfermarkt değeri 9 milyon euro olan ve geçen ay Beşiktaş'ın da gündemine gelen genç yıldıza Avrupa'dan da birçok teklif geldiği biliniyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen solda çok etkili olan Vargas, on numara mevkiinde ve merkez orta sahada da efektif işler yapabilen komple bir yıldız.
Oyun stili
-Sık faul alır
-Endirekt duran topta tehlikeli
-Adam geçmeyi sever
-Topu havalandırmayı sever
-Koşu yoluna pas ustası
-Top çalmaya çalışmaz
Güçlü yönleri
-Ara pas verme
-Adam geçme
-Kilit pas verme
-Bitiricilik
Zayıf yönleri
-Top tutma
-Hava topu
-Defansif katkı
Tam bir balık gözü! | Mini yorum - Cem ALTIPARMAK
Matias Vargas'ı hem fiziği hem de oyun tarzıyla Valbuena'ya benzetiyorum. Asıl mevkii sol kanat olmakla birlikte, öldürücü ara pasları ve geniş oyun görüşüyle 10 numara pozisyonunda da görev alabiliyor. Topla ilişkisi müthiş, meşin yuvarlağı ayağına aldığında ise korkusuzca kaleye gidiyor. Son vuruşlardaki ustalığıyla gol yollarında da çok etkili. Geleceğe yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe için harika bir transfer olur. (Fotomaç / 17 Temmuz)
NETO'NUN İLK TERCİHİ F.BAHÇE
Luis Neto'nun Türkiye temsilcisi Orçun Yücel, oyuncusuna Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini açıkladı. A Spor'a konuşan Yücel, "Fenerbahçe'de sezon sonunda başkanlık seçimi sebebiyle transfer görüşmesi yapacak ortam yoktu. Eğer Cocu ve yeni yönetim isterse oyuncumun ilk tercihi Fenerbahçe olacaktı" dedi. (Fotomaç / 17 Temmuz)
BOLASİE İÇİN GERİ SAYIM!
?Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yannick Bolasie'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports muhabiri Dharmesh Sheth, Everton'da gözden düşen Demokratik Kongo'lu sol açık için ayrılığın kesinleştiğini duyururken, "Fenerbahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor" iddiasında bulundu. Kanarya'nın Bolasie'yle el sıkıştığı Ada basınında haberlere konu olmuştu. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği vurgulandı.
Bir yıl oynamadı
Geçen sezon 16 lig maçında forma giyip 1 gol atan Bolasie, 2016-17 sezonunun ortasında diz bağlarını koparmış, sahalara ancak 1 yıl sonra dönebilmişti. (Fotomaç / 16 Temmuz)
MEYER'DE SORUN İMZA PARASI
Schalke ile sözleşmesi biten Max Meyer, sarı-lacivertlilerin ilgi alanındaki isimlerden biri. Arsenal ve Liverpool'un da talip olduğu 22 yaşındaki Alman orta saha, kendisine talip olan kulüplerden yıllık 4.5 milyon euro'nun yanı sıra yüksek bir imza parası ve bonus ücretler de talep ediyor. Talepleri, İngilizleri oyuncudan epeyce uzaklaştırdı. Meyer'in F.Bahçe ile pazarlıkları ise sürdürdüğü kaydediliyor. Anlaşmazlığın imza parasında yaşandığı belirtiliyor. Alman basını, menajeri Rogert Wittmann'ın şu an sadece Fenerbahçe ile görüştüğünü, tarafların el sıkışmaya yakın olduğunu aktardı. (Fotomaç / 14 Temmuz)