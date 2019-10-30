Radamel Falcao'ya sarı-lacivertli forma giydirdiler

Dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası 433, Instagram ve Twitter'da çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda dünyadaki ezeli rakip takımların forma renkleri yer değiştirildi. Vedat Muriç'e sarı-kırmızılı renklerin yer aldığı Fenerbahçe forması, Radamel Falcao'ya da sarı-lacivertli renklerin yer aldığı Galatasaray forması giydirildi. İşte o paylaşımlar...

30 Ekim 2019 Çarşamba 07:07 Güncelleme: 30.10.2019 07:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





