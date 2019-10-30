Radamel Falcao'ya sarı-lacivertli forma giydirdiler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Radamel Falcao'ya sarı-lacivertli forma giydirdiler

Dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası 433, Instagram ve Twitter'da çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda dünyadaki ezeli rakip takımların forma renkleri yer değiştirildi. Vedat Muriç'e sarı-kırmızılı renklerin yer aldığı Fenerbahçe forması, Radamel Falcao'ya da sarı-lacivertli renklerin yer aldığı Galatasaray forması giydirildi. İşte o paylaşımlar...
30 Ekim 2019 Çarşamba 07:07 Güncelleme: 30.10.2019 07:26
Radamel Falcao'ya sarı-lacivertli forma giydirdiler

Dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası 433 Instagram ve Twitter'da çok değişik bir paylaşımda bulundu.

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Radamel Falcao'ya sarı-lacivertli forma giydirdiler

Instagram'da 24 milyona yakın bir takipçisi bulunan sayfa, ezeli rakiplerin renklerini yer değiştirdi.

Radamel Falcao'ya sarı-lacivertli forma giydirdiler

"Ya kulüpler rakiplerin renklerini giyseydi" başlığıyla paylaşılan gönderilere beğeni yağtı.

Radamel Falcao'ya sarı-lacivertli forma giydirdiler

İşte içinde Galatasaraylı Radamel Falcao ve Fenerbahçeli Vedat Muriç'in de yer aldığı gönderiler...

Radamel Falcao'ya sarı-lacivertli forma giydirdiler

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