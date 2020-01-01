Premier Lig devinden Vedat Muriç'e resmi teklif!

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı'nda fırtına gibi esen Vedat Muriç transfer gündeminden düşmüyor. Sarı-lacivertli golcünün ismi birçok takım ile anılırken, ilk resmi teklif Premier Lig devinden geldi. İşte detaylar...

1 Ocak 2020 Çarşamba 22:58 Güncelleme: 01.01.2020 23:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





