Premier Lig devinden Vedat Muriç'e resmi teklif! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
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Premier Lig devinden Vedat Muriç'e resmi teklif!

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı'nda fırtına gibi esen Vedat Muriç transfer gündeminden düşmüyor. Sarı-lacivertli golcünün ismi birçok takım ile anılırken, ilk resmi teklif Premier Lig devinden geldi. İşte detaylar...
1 Ocak 2020 Çarşamba 22:58 Güncelleme: 01.01.2020 23:27
Premier Lig devinden Vedat Muriç'e resmi teklif!

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, 2-1'lik galibiyetle kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertli ekip, ilk devreyi 4. olarak kapattı.

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Premier Lig devinden Vedat Muriç'e resmi teklif!

17 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden Sarı Kanaryalar, 4 beraberlik 4 de mağlubiyet elde etti. Rakip ağlara 34 gol gönderirken, kalesinde 21 gol gördü.

Premier Lig devinden Vedat Muriç'e resmi teklif!

Fenerbahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerden birisi Vedat Muriç oldu. Sarı-lacivertli formayla harikalar yaratan Muriç, performansıyla göz doldurdu.

Premier Lig devinden Vedat Muriç'e resmi teklif!

Ligde 16 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu, 10 gol 3 asistlik katkı sağladı. Gol krallığında ise Sörloth, Cisse ve Stancu'nun ardından Jahovic ile birlikte 4. sırada yer aldı.

Premier Lig devinden Vedat Muriç'e resmi teklif!

MİLLİ TAKIMDA DA ATIYOR

Vedat Muriç'in formasını terlettiği Kosova Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde A Grubu'nda yer aldı. 8. karşılaşmanın sonunda Kosova, grubu 3. olarak tamamladı.

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