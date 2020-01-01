Premier Lig devinden Vedat Muriç'e resmi teklif!

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı'nda fırtına gibi esen Vedat Muriç transfer gündeminden düşmüyor. Sarı-lacivertli golcünün ismi birçok takım ile anılırken, ilk resmi teklif Premier Lig devinden geldi. İşte detaylar...
1 Ocak 2020 Çarşamba 22:58
Güncelleme: 01.01.2020 23:27
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, 2-1'lik galibiyetle kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertli ekip, ilk devreyi 4. olarak kapattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
17 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden Sarı Kanaryalar, 4 beraberlik 4 de mağlubiyet elde etti. Rakip ağlara 34 gol gönderirken, kalesinde 21 gol gördü.
Fenerbahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerden birisi Vedat Muriç oldu. Sarı-lacivertli formayla harikalar yaratan Muriç, performansıyla göz doldurdu.
Ligde 16 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu, 10 gol 3 asistlik katkı sağladı. Gol krallığında ise Sörloth, Cisse ve Stancu'nun ardından Jahovic ile birlikte 4. sırada yer aldı.
MİLLİ TAKIMDA DA ATIYOR
Vedat Muriç'in formasını terlettiği Kosova Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde A Grubu'nda yer aldı. 8. karşılaşmanın sonunda Kosova, grubu 3. olarak tamamladı.