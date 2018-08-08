UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 yenmesi Portekiz basınında geniş yer buldu.
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Portekiz basını: "Benfica acı çekecek!"
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BENFICA TÜRKİYE'DE ACI ÇEKECEK
Dün akşam Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi manşetlerine taşıyan gazetelerden A Bola, Benfica'nın avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini yazdı.
Portekiz basını: "Benfica acı çekecek!"
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Portekiz gazetesi Fenerbahçe'nin karşılaşmada korkusuzca oyun sergilediğini, 69'uncu dakikada Cervi'nin attığı golün tur için yetersiz olduğunu ve Benfica'nın Türkiye'de acı çekeceğini kaydetti. A Bola ayrıca karşılaşmada Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren Cervi'nin her zamanki gibi takımı için elinden geleni yaptığını ifade etti.
Portekiz basını: "Benfica acı çekecek!"
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Record gazetesi Cervi'nin fotoğrafını kullandığı kapağında kartalların avantajlı olduğunu yazdı.
Portekiz basını: "Benfica acı çekecek!"
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Record ayrıca Benfica'nın ikinci devre daha iyi bir oyun sergileyerek üstünlüğünü gösterdi ifadelerini kullandı.
Portekiz basını: "Benfica acı çekecek!"
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O Jogo gazetesi maçta sarı lacivertlilerin defansif bir futbol oynamak için sahaya çıktıklarını ifade ederken, Benfica teknik direktörü Rui Vitoria'nın "Beraberlik için veya az farklakaybetmek için sahadaydılar. Farkı daha fazla açacak fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik" açıklamalarına yer verdi.
Portekiz basını: "Benfica acı çekecek!"
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Correio da Manha gazetesi ise Cervi'nin kartalları rotada tuttuğunu ifade etti. Gazete ayrıca Benfica'nın 14 Ağustos'ta oynanacak ikinci maç için avantaj yakaladığını ancak bu avantajın yetersiz olacağını kaydetti.