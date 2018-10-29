Pierre van Hooijdonk sürprizi! İstanbula geldi... - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Pierre van Hooijdonk sürprizi! İstanbul'a geldi...

    Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin eski golcüsü Van Hooijdonk'un İstanbul'a gelmesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 16:28:20 Güncelleme: 16:39:41
    Pierre van Hooijdonk sürprizi! İstanbula geldi...

    Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ankaragücü yenilgisinin ardından teknik direktör Cocu ile yollar ayrılmıştı

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Pierre van Hooijdonk sürprizi! İstanbula geldi...

    Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu Pierre Van Hooijdonk, İstanbul'a geldi..

    Pierre van Hooijdonk sürprizi! İstanbula geldi...

    Hollandalı futbol adamının Instagram hesabından Atatürk Havalimanı'ndan paylaşım yapması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

    Pierre van Hooijdonk sürprizi! İstanbula geldi...

    İşte o paylaşım...

    Pierre van Hooijdonk sürprizi! İstanbula geldi...
    Pierre van Hooijdonk sürprizi! İstanbula geldi...
    Pierre van Hooijdonk sürprizi! İstanbula geldi...
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