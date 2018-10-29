Pierre van Hooijdonk sürprizi! İstanbula geldi... - Galeri - Fotomaç
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Pierre van Hooijdonk sürprizi! İstanbul'a geldi...
Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin eski golcüsü Van Hooijdonk'un İstanbul'a gelmesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
29 Ekim 2018 Pazartesi, 16:28:20
Güncelleme: 16:39:41
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ankaragücü yenilgisinin ardından teknik direktör Cocu ile yollar ayrılmıştı
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Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu Pierre Van Hooijdonk, İstanbul'a geldi..
Hollandalı futbol adamının Instagram hesabından Atatürk Havalimanı'ndan paylaşım yapması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecan yarattı.