Phillip Cocunun yeni takımı belli oldu!

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Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun yeni takımı büyük ölçüde belli oldu.
21 Aralık 2018 Cuma, 11:18:39
Güncelleme: 11:20:01
Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den ayrılan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, Belçika ekiplerinden Anderlecht'in başına geçebilir.
Goal'ün haberine göre Anderlecht'te görevden alınan Hein Vanhaezebrouck'un yerine Cocu'nun takımın başına getirilmesi bekleniyor.
48 yaşındaki teknik direktör, kariyerine 10 yıl önce Hollanda milli takımında yardımcı antrenörlük göreviyle başlamıştı.
PSV Eindhoven takımını çalıştırdıktan sonra yaz başında Fenerbahçe'de göreve getirildi.