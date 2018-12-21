Phillip Cocunun yeni takımı belli oldu! - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun yeni takımı büyük ölçüde belli oldu.
21 Aralık 2018 Cuma, 11:18:39 Güncelleme: 11:20:01
Phillip Cocunun yeni takımı belli oldu!

Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oluyor.

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Phillip Cocunun yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrılan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, Belçika ekiplerinden Anderlecht'in başına geçebilir.

Phillip Cocunun yeni takımı belli oldu!

Goal'ün haberine göre Anderlecht'te görevden alınan Hein Vanhaezebrouck'un yerine Cocu'nun takımın başına getirilmesi bekleniyor.

Phillip Cocunun yeni takımı belli oldu!

48 yaşındaki teknik direktör, kariyerine 10 yıl önce Hollanda milli takımında yardımcı antrenörlük göreviyle başlamıştı.

Phillip Cocunun yeni takımı belli oldu!

PSV Eindhoven takımını çalıştırdıktan sonra yaz başında Fenerbahçe'de göreve getirildi.

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