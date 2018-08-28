Phillip Cocunun raporu ortaya çıktı: Bu takım nasıl ikinci oldu!

Phillip Cocu'nun raporu ortaya çıktı: Bu takım nasıl ikinci oldu!
28 Ağustos 2018 Salı, 10:22:30
Güncelleme: 10:25:54
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Phillip Cocu'nun raporu ortaya çıktı: Bu takım nasıl ikinci oldu!
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Süper Lig'deki ilk maçında Bursaspor'u yense de ardından Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanında bozguna uğrayan Fenerbahçe'de takımın kötü görüntüsü camiada endişe yarattı.
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Phillip Cocu'nun raporu ortaya çıktı: Bu takım nasıl ikinci oldu!
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Hedef tahtasına oturtulan isim ise Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü Phillip Cocu oldu. Hollandalı çalıştırıcı, oynattığı oyun ve oyuncu değişiklerindeki tercihler yüzünden eleştirildi.
Phillip Cocu'nun raporu ortaya çıktı: Bu takım nasıl ikinci oldu!
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RAPORDA DURUMU BELİRTMİŞ
Ancak deneyimli ismin Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon oynadığı maçları izleyerek hazırladığı raporda istediklerinin en kısa sürede yapılmaması durumunda sezona kötü bir giriş yapılabileceğinin sinyalini verdiği ortaya çıktı.
Phillip Cocu'nun raporu ortaya çıktı: Bu takım nasıl ikinci oldu!
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EN AZ 6 KALİTELİ İSİM ALINMALI
Eski teknik direktör Aykut Kocaman'ın da ayrılmadan önce hazırladığı rapordan destek alan başarılı çalıştırıcı, takımla ilgili düşüncelerini Sportif Direktör Damien Comolli ile paylaştı.
Phillip Cocu'nun raporu ortaya çıktı: Bu takım nasıl ikinci oldu!
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Hollandalı çalıştırıcının hazırladığı raporda "Bu takım nasıl ikinci oldu! Gerçekten iyi iş olmuş. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için en az 6 kaliteli isim transfer edilmeli. Kısa süre içinde takımın hazır hale gelmesi için transferlerin sezon başı kampına yetişmesi gerekiyor. Yoksa çok sıkıntı yaşarız." ifadelerini kullandığı belirtildi.