Phillip Cocunun raporu ortaya çıktı: Bu takım nasıl ikinci oldu!

Hollandalı çalıştırıcının hazırladığı raporda "Bu takım nasıl ikinci oldu! Gerçekten iyi iş olmuş. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için en az 6 kaliteli isim transfer edilmeli. Kısa süre içinde takımın hazır hale gelmesi için transferlerin sezon başı kampına yetişmesi gerekiyor. Yoksa çok sıkıntı yaşarız." ifadelerini kullandığı belirtildi.