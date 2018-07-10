Phillip Cocunun özel isteği: Roger Guedes - Galeri - Fotomaç
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Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes
10 Temmuz 2018 Salı, 00:28:21
Güncelleme: 00:28:31
Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Atletico MG'de kiralık oynayan, bonservisi ise Palmeiras'ta olan Roger Guedes'le anlaştığını duyurmuştu.
Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes
Transfere Alex de Souza'nın aracılık yaptığı, kulüpler bazındaki görüşmelerin ise sürdüğü ifade edilmişti.
Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes
21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, uzun zamandır Phillip Cocu'nun takibindeki bir isim.
Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes
Sarı-lacivertli hocanın, Guedes'i Lozano'nun ayrılma ihtimaline karşı PSV'ye aldırmaya çalıştığı belirlenirken, raporuna ise onun hakkında şöyle yazmıştı:
Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes
"Hızlı, seri ve topla koordinasyonu çok iyi. Toplu-topsuz dikine koşularda zamanlaması mükemmel.