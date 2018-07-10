Phillip Cocunun özel isteği: Roger Guedes - Galeri - Fotomaç
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    Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes

    10 Temmuz 2018 Salı, 00:28:21 Güncelleme: 00:28:31
    Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes
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    Phillip Cocunun özel isteği: Roger Guedes

    Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Atletico MG'de kiralık oynayan, bonservisi ise Palmeiras'ta olan Roger Guedes'le anlaştığını duyurmuştu.

    Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes
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    Phillip Cocunun özel isteği: Roger Guedes

    Transfere Alex de Souza'nın aracılık yaptığı, kulüpler bazındaki görüşmelerin ise sürdüğü ifade edilmişti.

    Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes
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    Phillip Cocunun özel isteği: Roger Guedes

    21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, uzun zamandır Phillip Cocu'nun takibindeki bir isim.

    Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes
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    Phillip Cocunun özel isteği: Roger Guedes

    Sarı-lacivertli hocanın, Guedes'i Lozano'nun ayrılma ihtimaline karşı PSV'ye aldırmaya çalıştığı belirlenirken, raporuna ise onun hakkında şöyle yazmıştı:

    Phillip Cocu'nun özel isteği: Roger Guedes
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    Phillip Cocunun özel isteği: Roger Guedes

    "Hızlı, seri ve topla koordinasyonu çok iyi. Toplu-topsuz dikine koşularda zamanlaması mükemmel.

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