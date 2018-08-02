Phillip Cocunun ilk tercihi Martins! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Phillip Cocu'nun ilk tercihi Martins!

    2 Ağustos 2018 Perşembe, 00:00:47 Güncelleme: 02:07:53
    Phillip Cocu'nun ilk tercihi Martins!
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    Phillip Cocunun ilk tercihi Martins!

    UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle transferde işi sıkı tutan F.Bahçe, kulüpleriyle yol ayrımındaki isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Phillip Cocu'nun ilk tercihi Martins!
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    Phillip Cocunun ilk tercihi Martins!

    Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi UEFA'ya oyuncu listesini verecek olan sarı-lacivertliler, bugün bombayı patlatmayı hedefliyor.

    Phillip Cocu'nun ilk tercihi Martins!
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    Phillip Cocunun ilk tercihi Martins!

    Hücum ile birlikte savunmaya da takviye yapacak olan Kanarya, listesindeki isimlerden Bruno Martins Indi ve Diego Reyes'ten birine imza attırmaya hazırlanıyor.

    Phillip Cocu'nun ilk tercihi Martins!
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    Phillip Cocunun ilk tercihi Martins!

    Önceliği Martins olan F.Bahçe, Stoke City ile yollarını ayırmak isteyen Hollandalı için tüm şartları zorluyor.

    Phillip Cocu'nun ilk tercihi Martins!
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    Phillip Cocunun ilk tercihi Martins!

    Premier Lig'e veda eden Stoke City'de forma giymek istemediği iddia edilen 26 yaşındaki stoperi kiralamak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu konuda ısrarcı tavrını sürdürüyor.

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