Phillip Cocu'dan kasaya 126 milyon euro!

PSV, 5 sene takımın başında kalan Phillip Cocu'nun çıkardığı oyunculardan adeta servet kazandı. Hollanda ekibi, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, Jürgen Locadia ve Davy Pröpper başta olmak üzere Cocu'nun parlattığı birçok yıldızın satışından toplam 126.2 milyon euro kazandı. Bu dönemde PSV'nin yaptığı en pahalı satışlar ise şöyle oldu:





