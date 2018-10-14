Phillip Cocudan başarı sözü!

Phillip Cocu'dan başarı sözü!

Hollandalı teknik adam, Başkan Ali Koç ve Damien Comolli ile yaptığı görüşmede, başarıya olan inancını gösterdi, işleri toparlayacağını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, kariyer açısından da F.Bahçe'deki performansını çok önemsiyor.

14 Ekim 2018 Pazar, 11:32:15 Güncelleme: 12:02:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





