Phillip Cocudan başarı sözü!

Phillip Cocu'dan başarı sözü!
Hollandalı teknik adam, Başkan Ali Koç ve Damien Comolli ile yaptığı görüşmede, başarıya olan inancını gösterdi, işleri toparlayacağını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, kariyer açısından da F.Bahçe'deki performansını çok önemsiyor.
14 Ekim 2018 Pazar, 11:32:15
Güncelleme: 12:02:32
Fenerbahçe'de arka arkaya alınan kötü sonuçlar ve etkisiz futbola rağmen Başkan Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu'yu görevden almadı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak br kriz yaşanması halinde de B planı yapılıyor.
İlk planda Hollandalı teknik adamın ilk yarının sonuna kadar göreve devam etmesi ve nihai kararın burada verilmesi kararlaştırıldı.
Cocu ile yapılan görüşmelerde kullandığı ifadeler ve başarıya olan inancı da takımın başında kalmasında etkili oldu.
Takıma ve kendisine inandığını belirten 46 yaşındaki çalıştırıcının; mücadeleci ve inançlı tavrı dikkat çekti