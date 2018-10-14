Phillip Cocudan başarı sözü! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Phillip Cocu'dan başarı sözü!

    Hollandalı teknik adam, Başkan Ali Koç ve Damien Comolli ile yaptığı görüşmede, başarıya olan inancını gösterdi, işleri toparlayacağını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, kariyer açısından da F.Bahçe'deki performansını çok önemsiyor.
    14 Ekim 2018 Pazar, 11:32:15 Güncelleme: 12:02:32
    Phillip Cocudan başarı sözü!

    Fenerbahçe'de arka arkaya alınan kötü sonuçlar ve etkisiz futbola rağmen Başkan Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu'yu görevden almadı

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    Phillip Cocudan başarı sözü!

    Ancak br kriz yaşanması halinde de B planı yapılıyor.

    Phillip Cocudan başarı sözü!

    İlk planda Hollandalı teknik adamın ilk yarının sonuna kadar göreve devam etmesi ve nihai kararın burada verilmesi kararlaştırıldı.

    Phillip Cocudan başarı sözü!

    Cocu ile yapılan görüşmelerde kullandığı ifadeler ve başarıya olan inancı da takımın başında kalmasında etkili oldu.

    Phillip Cocudan başarı sözü!

    Takıma ve kendisine inandığını belirten 46 yaşındaki çalıştırıcının; mücadeleci ve inançlı tavrı dikkat çekti

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