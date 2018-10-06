Phillip Cocu: Volkan bana akıl veriyor - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Phillip Cocu: "Volkan bana akıl veriyor"

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
    6 Ekim 2018 Cumartesi, 14:37:45 Güncelleme: 14:52:29
    Phillip Cocu: "Volkan bana akıl veriyor"
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    Phillip Cocu: Volkan bana akıl veriyor

    Volkan Demirel hakkında yönetime rapor veren Phillip Cocu, tecrübeli kalecinin otoritesini zayıflattığını söyledi.

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    Phillip Cocu: "Volkan bana akıl veriyor"
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    Phillip Cocu: Volkan bana akıl veriyor

    "BANA AKIL VERİYOR, SÖZ DİNLEMİYOR"
    Cocu'nun Volkan için, "Herkesin içinde otoritemi zayıflatıyor. Bana akıl veriyor, söz dinlemiyor" dediği, Aatıf ve Dirar'ın da Afrika kökenli ve Fransızca konuşanlar üzerinde etkili olmasından yakındığı öğrenildi.

    Phillip Cocu: "Volkan bana akıl veriyor"
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    Phillip Cocu: Volkan bana akıl veriyor

    Yola teknik direktör Cocu ve Sportif Direktör Comolli ile devam etme kararında olan Ali Koç ve yöneticiler, gelen rapola kendi gözlemlerini birleştirerek kadro dışı kararını alırken, "Yeni tasarruflar olabilir" diyerek gelecek için de sinyal verdi.

    Phillip Cocu: "Volkan bana akıl veriyor"
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    Phillip Cocu: Volkan bana akıl veriyor

    GEREKİRSE YİNE BENZER KARARLAR ALINACAK
    F.Bahçe'de kadro dışı kararlarının devam edebileceğinin en önemli göstergelerinden biri olarak, kulübün son olarak yaptığı duyuru gösteriliyor. Açıklamadaki, "Benzer insiyatif ve tasarrufların sürebileceği" ifadesi, yeni gelişmelerin habercisi olarak kabul ediliyor. (Hürriyet)

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