Phillip Cocu: "Volkan bana akıl veriyor"

GEREKİRSE YİNE BENZER KARARLAR ALINACAK

F.Bahçe'de kadro dışı kararlarının devam edebileceğinin en önemli göstergelerinden biri olarak, kulübün son olarak yaptığı duyuru gösteriliyor. Açıklamadaki, "Benzer insiyatif ve tasarrufların sürebileceği" ifadesi, yeni gelişmelerin habercisi olarak kabul ediliyor. (Hürriyet)