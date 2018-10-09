Phillip Cocu: Sonu ne olursa olsun...

"Kendim için en kolay yolu seçmedim. Futbolcuyken de böyle yapmamıştım. Hiçbir şekilde Türkiye ile Hollanda'yı karşılaştıramazsınız. Fenerbahçe'de sonu ne olursa olsun, bu tecrübe benim için zenginleştirici" diye konuştu.