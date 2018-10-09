Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Hollanda basınına içini döktü: "Hiçbir şekilde Türkiye ile Hollanda'yı karşılaştıramazsınız. Fenerbahçe'de sonu ne olursa olsun, bu tecrübe benim için zenginleştirici"
9 Ekim 2018 Salı, 06:47:51
Güncelleme: 07:00:37
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Phillip Cocu: Sonu ne olursa olsun...
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ülkesi Hollanda'da yayımlanan De Volkskrant'a konuştu.
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Phillip Cocu: Sonu ne olursa olsun...
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Hollandalı hoca, yeni kulübünün kendisinin alçakgönüllü karakterine uyup uymadığı sorusuna, "Nereden bakarsanız bakın, şu an farklı bir dünyada yaşıyorum. Takımın gelişimi düzgün bir şekilde sürüyor. Ben de kulüpte yüreğimi bu işe koymuş durumdayım."
Phillip Cocu: Sonu ne olursa olsun...
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"Koç ve Comolli ile birlikte farklı bir yapı kurmaya çalışıyorum. Bu başkanın uzun süreli bir vizyonu var. Ancak bunlar bir anda olacak şeyler değil. Zor bir durumun içerisindeyiz, takım istikrarsız."
Phillip Cocu: Sonu ne olursa olsun...
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"Gelen eleştirileri anlıyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp çarpıcı bir dönüşümü tecrübe ediyor ve sonuçlar hayal kırıklığı" yanıtını verdi.
Phillip Cocu: Sonu ne olursa olsun...
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BU TECRÜBE BENİ ZENGİNLEŞTİRİYOR
Yaşadığı tecrübenin kendisi için zenginleştirici olduğunu belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Ben kendimi yeni bir projeye adamış durumdayım. Bu yolculuk bazı aksamalar olmadan gerçekleşmez, bunu biliyordum. Empoze edilen sınırlar içerisinde zor bir meydan okuma."
Phillip Cocu: Sonu ne olursa olsun...
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"Kendim için en kolay yolu seçmedim. Futbolcuyken de böyle yapmamıştım. Hiçbir şekilde Türkiye ile Hollanda'yı karşılaştıramazsınız. Fenerbahçe'de sonu ne olursa olsun, bu tecrübe benim için zenginleştirici" diye konuştu.