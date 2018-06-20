Phillip Cocu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında geçen o konuşma!

BU YAZIYI SAKLAYIN! / ERTEM ŞENER

Hollanda futbolunun sistemi de felsefesi de artık çökmüştür. Hollanda Dünya Kupası'nda var mı? Yok. Hollandalı bir yıldız ya da ünlü bir teknik adam? Yok. Peki neden Cocu? Comolli iyi bir seçim olabilir ama Cocu asla! Fenerbahçe futbolcusu sistemden anlamaz, yürekten anlar. Bu ülkenin futbolunun temelinde ve genlerinde "yürekten oynamak" diye bir şey vardır. "Kocaman" bir yanlışın eşiğinde şu an Fenerbahçe yönetimi. Bu yazıyı arşivleyin, lig başladıktan 10 hafta sonra tekrar hatırlatacağım; Cocu'su çıkar! Fenerbahçe bir Türk teknik adamla devam etmeliydi. Hadi Aykut hoca olmadı, Ersun Yanal gelmeliydi ya da başkası.