Phillip Cocu Fenerbahçe'nin yeni hocası!

ADVOCAAT TAVSİYE ETMİŞ

Üst düzey bir futbolculuk kariyeri bulunan ve geçmişte 6'şar yıl PSV ve Barcelona formaları giyen Phillip Cocu, teknik direktörlük kariyerine 2008'de PSV'de yardımcı hoca olarak başladı.

Bu dönemde Hollanda Milli Takımı'nın yardımcılığını da yapan Cocu, 2012'de altyapısında göreve başlayıp daha sonra Dick Advocaat'ın yerine A takımının başına getirildiği PSV'ye 3 lig şampiyonluğu yaşattı. Cocu'yu Dick Advocaat'ın önerdiği de gelen bilgiler arasında.



