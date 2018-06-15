Phillip Cocu Fenerbahçe'nin yeni hocası!
ADVOCAAT TAVSİYE ETMİŞ
Üst düzey bir futbolculuk kariyeri bulunan ve geçmişte 6'şar yıl PSV ve Barcelona formaları giyen Phillip Cocu, teknik direktörlük kariyerine 2008'de PSV'de yardımcı hoca olarak başladı.
Bu dönemde Hollanda Milli Takımı'nın yardımcılığını da yapan Cocu, 2012'de altyapısında göreve başlayıp daha sonra Dick Advocaat'ın yerine A takımının başına getirildiği PSV'ye 3 lig şampiyonluğu yaşattı. Cocu'yu Dick Advocaat'ın önerdiği de gelen bilgiler arasında.
TÜRKİYE'DE 5'E KATLAYACAK
Fenerbahçe'nin menajerini Türkiye'ye getirip büyük ölçüde anlaşma sağladığı Phillip Cocu, Hollanda basınında da gündeme oturdu. Sarı-lacivertlilerin 47 yaşındaki teknik direktöre olan ilgisini, haberleştiren Hollanda basını, "Fenerbahçe, Cocu'yu takımın başına getirmek için çok istekli" ifadelerini kullandı.
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