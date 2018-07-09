Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 00:42:47
Güncelleme: 00:43:32
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Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta
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Hücum organizasyonlarından memnun kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Ancak takım savunmasında eksiklerimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde böyle oynayamayız" dedi
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Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta
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?Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, önceki gün İstanbulspor ile oynanan ve 1-1 biten ilk hazırlık maçı sonrasında takımın hücum organizasyonlarından memnun kaldı.
Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta
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Topun paylaşımı, hızı gibi konularda tüm futbolcuları tebrik eden Cocu, "İstediğimiz hızaulaşarak rakibi zor durumdabırakmayı başardık. Önümüzdeuzun bir zaman var, hücumdadaha hızlı ve bitirici olmayıöğreneceğiz" dedi.
Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta
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Takım savunması konusunda ise eksikleri olduğunu vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, "Bunu biran önce düzeltmeliyiz. Bireyselhatalar nedeniyle maçı kazanamadık.Bu noktada dahaiyi konsantre olmalıyız. ŞampiyonlarLigi seviyesi bunu kaldırmaz" diye konuştu.
Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta
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OZAN TUFAN'A UYARI
Cocu ayrıca Ozan Tufan'a fiziksel eksiklerini gidermesi konusunda uyarılarda bulundu. (Sabah)