Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta

Takım savunması konusunda ise eksikleri olduğunu vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, "Bunu bir an önce düzeltmeliyiz. Bireysel hatalar nedeniyle maçı kazanamadık. Bu noktada daha iyi konsantre olmalıyız. Şampiyonlar Ligi seviyesi bunu kaldırmaz" diye konuştu.



