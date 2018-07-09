Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta - Galeri - Fotomaç
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta

    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 00:42:47 Güncelleme: 00:43:32
    Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta
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    Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta

    Hücum organizasyonlarından memnun kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Ancak takım savunmasında eksiklerimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde böyle oynayamayız" dedi
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    Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta
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    Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta

    ?Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, önceki gün İstanbulspor ile oynanan ve 1-1 biten ilk hazırlık maçı sonrasında takımın hücum organizasyonlarından memnun kaldı.

    Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta
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    Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta

    Topun paylaşımı, hızı gibi konularda tüm futbolcuları tebrik eden Cocu, "İstediğimiz hıza ulaşarak rakibi zor durumda bırakmayı başardık. Önümüzde uzun bir zaman var, hücumda daha hızlı ve bitirici olmayı öğreneceğiz" dedi.

    Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta
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    Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta

    Takım savunması konusunda ise eksikleri olduğunu vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, "Bunu bir an önce düzeltmeliyiz. Bireysel hatalar nedeniyle maçı kazanamadık. Bu noktada daha iyi konsantre olmalıyız. Şampiyonlar Ligi seviyesi bunu kaldırmaz" diye konuştu.

    Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta
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    Phillip Cocu: En büyük sorun hücumda değil defansta

    OZAN TUFAN'A UYARI
    Cocu ayrıca Ozan Tufan'a fiziksel eksiklerini gidermesi konusunda uyarılarda bulundu. (Sabah)

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