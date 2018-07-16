Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçeye evet dedi! - Galeri - Fotomaç
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Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 22:07:26
Güncelleme: 22:09:42
Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
Geçen sezon SOS veren stoper bölgesine en az 1 takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin rotası Hollanda'ya döndü...
Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
Dünya Kupası öncesinde prensip anlaşmasına varılan Yerry Mina'nın taliplerinin artması sonrası B planını devreye sokan yönetim, Feyenoord'lu Sven van Beek ile anlaşma sağladı.
Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
COCU TELEFONLA GÖRÜŞTÜ!
Teknik direktör Cocu'nun 'Mutlaka almalıyız' talimatı sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki stoperi ikna etti.
Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
Cocu'nun da Van Beek ile telefonda görüştüğü öğrenildi.
Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
ARADAKİ FARK 2 MİLYON EURO
F.Bahçe yönetimi Feyenoord ile pazarlıkları ise sürdürüyor.