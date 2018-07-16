Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçeye evet dedi! - Galeri - Fotomaç
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 22:07:26 Güncelleme: 22:09:42
    Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
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    Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçeye evet dedi!

    Geçen sezon SOS veren stoper bölgesine en az 1 takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin rotası Hollanda'ya döndü...

    Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
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    • 10
    Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçeye evet dedi!

    Dünya Kupası öncesinde prensip anlaşmasına varılan Yerry Mina'nın taliplerinin artması sonrası B planını devreye sokan yönetim, Feyenoord'lu Sven van Beek ile anlaşma sağladı.

    Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
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    • 10
    Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçeye evet dedi!

    COCU TELEFONLA GÖRÜŞTÜ!

    Teknik direktör Cocu'nun 'Mutlaka almalıyız' talimatı sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki stoperi ikna etti.

    Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
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    Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçeye evet dedi!

    Cocu'nun da Van Beek ile telefonda görüştüğü öğrenildi.

    Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
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    Phillip Cocu devreye girdi Sven van Beek Fenerbahçeye evet dedi!

    ARADAKİ FARK 2 MİLYON EURO

    F.Bahçe yönetimi Feyenoord ile pazarlıkları ise sürdürüyor.

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