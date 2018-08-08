Phillip Cocu, Bruno Martins İndiyi Fenerbahçe’ye getirmek istiyor!

Phillip Cocu, Bruno Martins İndi'yi Fenerbahçe’ye getirmek istiyor!
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:14:39
Güncelleme: 01:15:21
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Phillip Cocu, Bruno Martins İndi'yi Fenerbahçe’ye getirmek istiyor!
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Süper Lig'de sezonu cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda çıkacağı Bursaspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Phillip Cocu, Bruno Martins İndi'yi Fenerbahçe’ye getirmek istiyor!
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Stoper mevkisi için son dönemde ismi öne çıkan Bruno Martins İndi için yönetim ısrarlı davranıyor.
Phillip Cocu, Bruno Martins İndi'yi Fenerbahçe’ye getirmek istiyor!
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Teknik direktör Phillip Cocu'nun vatandaşı olan savunma oyuncusu, Stoke City'de kariyerine devam ediyor. Ancak Premier Lig'den düşen Stoke City'de maliyetli isimlere yol veriliyor.
Phillip Cocu, Bruno Martins İndi'yi Fenerbahçe’ye getirmek istiyor!
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Shaqiri'yi Liverpool'a satan Ada ekibi, Kevin Wimmer'i da Hannover'e kiralık olarak yolladı. Ashley Williams'ı transfer eden Stoke City, İndi'yi de satmayı düşünüyor.
Phillip Cocu, Bruno Martins İndi'yi Fenerbahçe’ye getirmek istiyor!
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KONTRATI 2022'DE SONA ERİYOR
SEZONUN yeni başladığı Championship'te pazar günü Leeds United karşısında Stoke City formasıyla sahaya çıkan Hollandalı futbolcuyu kulübü bonservisiyle vermek yerine kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.
Phillip Cocu, Bruno Martins İndi'yi Fenerbahçe’ye getirmek istiyor!
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Teknik direktör Cocu'nun da vatandaşıyla görüşerek Hollanda Milli Takımı'nda oynaması için Fenerbahçe'nin önemli bir avantaj sağlayacağını anlatığı öğrenildi.
Phillip Cocu, Bruno Martins İndi'yi Fenerbahçe’ye getirmek istiyor!
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Stoke City ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek başarılı stoper, daha önce Feyenoord ve Porto gibi takımlarda da oynamıştı.