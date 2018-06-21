"Phillip Cocu 7 ayda kovulmazsa ayakkabılarımı yerim"
FENERBAHÇE ACEMİ DAVRANDI
HOLLANDALI gazeteci Rik Elfrink, Fenerbahçe'yi tazminat konusunda eleştirerek, "Hiddink ve Advocaat gibi Hollanda futbolunun iki önemli ismiyle çalışan van Hooijdonk, Robin ve Kuyt gibi yıldızları transfer edebilen Fenerbahçe'nin, PSV ile anlaşmadan Cocu'ya teklif yapması tam bir acemilik" dedi. Elfrink ayrıca, "Türk yöneticilerin PSV'ye, 'tazminatı olduğunu bilmiyorduk' demeleri
Hollanda ekibinin sağ beki Arias geçtiğimiz sezon tek başına 1.8 kilit pasla oynadı. Fenerbahçe'de aynı mevkide görev yapan Şener Özbayraklı (0.8) ile sol bek Hasan Ali'nin (0.7) toplam kilit pası ise ancak 1.5'i buldu. Cocu, kanat oyuncularının da direkt kaleye inmesini, şut atmasını ve topu oyalamamasını istiyor.
SADECE GOL YETMEZ
COCU forvetlerinden de sadece gol değil oyun içinde kilit pas istiyor. Öyle ki ilk yarıda takımdan ayrılan Jürgen Locadia forma giydiği sürede (1.5), yerini alan Luuk De Jong (1.7) kilit pasla oynadı. Fenerbahçe'de ise takımdan ayrılan Fernandao (0.9), Roberto Soldado ise (0.7) kilit pası ile sezonu tamamladılar.
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