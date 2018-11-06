PFDK kararları sonrası kim ne kadar ceza alacak?

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama nedeniyle, bu maddeye göre kulüp başkanı PFDK'ya sevk edilirken, Galatasaray Kulübü'ne 100 bin ile 300 bin TL arasında para cezası, Başkan Mustafa Cengiz'e ise 30 bin ile 140 bin TL arası para cezası ve 45 ile 120 gün arası hak mahkumiyeti verilmesi bekleniyor.







