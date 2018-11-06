PFDK kararları sonrası kim ne kadar ceza alacak?

PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından, Galatasaray - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara karışanların ne kadar ceza alacağı konuşulmaya başlandı.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 38. maddenin 4. bendinden PFDK'ya sevk edildi.
38. maddenin 4. bendi, kulübün kendi basın yayın organlarından yapılan açıklamayı kapsıyor.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama nedeniyle, bu maddeye göre kulüp başkanı PFDK'ya sevk edilirken, Galatasaray Kulübü'ne 100 bin ile 300 bin TL arasında para cezası, Başkan Mustafa Cengiz'e ise 30 bin ile 140 bin TL arası para cezası ve 45 ile 120 gün arası hak mahkumiyeti verilmesi bekleniyor.
Terim'e 3-14 maç arası ceza bekleniyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem 38 hem de 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi.