PFDK kararları sonrası kim ne kadar ceza alacak? - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    PFDK kararları sonrası kim ne kadar ceza alacak?

    Olaylı derbi sonrası PFDK kararları açıklandı
    6 Kasım 2018 Salı, 17:09:16 Güncelleme: 17:26:00
    PFDK kararları sonrası kim ne kadar ceza alacak?

    PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından, Galatasaray - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara karışanların ne kadar ceza alacağı konuşulmaya başlandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    PFDK kararları sonrası kim ne kadar ceza alacak?

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 38. maddenin 4. bendinden PFDK'ya sevk edildi.

    PFDK kararları sonrası kim ne kadar ceza alacak?

    38. maddenin 4. bendi, kulübün kendi basın yayın organlarından yapılan açıklamayı kapsıyor.

    PFDK kararları sonrası kim ne kadar ceza alacak?

    Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama nedeniyle, bu maddeye göre kulüp başkanı PFDK'ya sevk edilirken, Galatasaray Kulübü'ne 100 bin ile 300 bin TL arasında para cezası, Başkan Mustafa Cengiz'e ise 30 bin ile 140 bin TL arası para cezası ve 45 ile 120 gün arası hak mahkumiyeti verilmesi bekleniyor.



    PFDK kararları sonrası kim ne kadar ceza alacak?

    Terim'e 3-14 maç arası ceza bekleniyor

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem 38 hem de 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi.

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