"Para ederlerse ikisini de satın!"

- Biz toplum olarak yabancılara gereğinden fazla anlamlar yüklüyoruz. Giuliano ve Valbuena ne yaptı bugün? İkisi de yuhalandı. Para ediliyorsa ikisi de hiç düşünülmeden satılsın. Barış oynasın. Kalede Berke oynasın. Cesur olalım biraz.