Fenerbahçe, Benfica'ya turu kaybederken, bazı futbolcuların performansı tartışma konusu yarattı
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 10:08:14
Güncelleme: 10:11:26
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"Para ederlerse ikisini de satın!"
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Kadıköy'de dün gece oynanan Benfica maçında, Cocu'nun varlık gösteremeyen Giuliano'yu 90 dakika oyunda tutması tartışma konusu oldu.
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"Para ederlerse ikisini de satın!"
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Bir grup Fenerbahçe taraftarı, 2 maçta kaleye sadece 1 isabetli şut çekebilen, son derece etkisiz bir performans sergileyen Brezilyalı yıldızı maçın uzatma dakikalarında protesto etti.
"Para ederlerse ikisini de satın!"
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Sosyal medyada da Giuliano'ya tepki vardı. İşte o tepkilerden bazıları...
"Para ederlerse ikisini de satın!"
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- Barış, Eljif, Berke ve Ferdi bu takımda net 11 oynar. Şu rezil Giuliano'nun yerine Ferdi'yi oynatın, u21'de çürütmeyin çocuğu.
"Para ederlerse ikisini de satın!"
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- Biz toplum olarak yabancılara gereğinden fazla anlamlar yüklüyoruz. Giuliano ve Valbuena ne yaptı bugün? İkisi de yuhalandı. Para ediliyorsa ikisi de hiç düşünülmeden satılsın. Barış oynasın. Kalede Berke oynasın. Cesur olalım biraz.