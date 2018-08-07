Ozan Tufanın yeni adresi İngiltere!

7 Ağustos 2018 Salı, 08:26:36
Güncelleme: 08:28:05
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
1
6
West Bromwich, Ozan Tufan'ı bitiriyor. İngiliz basınında West Brom'un oldukça ciddi olduğu konuşuluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
2
6
Premier Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan West Brom, Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.
Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
3
6
2,5 MİLYON STERLİN
İngiliz ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe 2.5 milyon sterlin ödemeye hazır olduklarını iletti. FFP kriterleri nedeniyle boğuşan Fenerbahçe, bir türlü bekleneni veremen Ozan'ı elden çıkarmaya bakıyor.
Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
4
6
BEKLENENİ VEREMEDİ
İngiliz basınında, Ozan'ın genç yaşında F.Bahçe'ye rekor bedelle gidip beklentileri karşılayamadığı aktarıldı.
Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
5
6
Ancak Ozan'ın 23 yaşında olmasına rağmen Uluslararası anlamda tecrübeli olduğu, W.Brom'a yükselme katabileceği görüşü hakim.
Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
6
6
F.Bahçe'nin hocası Cocu da Ozan'ı tutmaya sıcak bakmıyor. Ozan her ne kadar sezona iyi hazırlansa da antrenmanlarda bu istikrarı yine devam ettiremedi. (Akşam)