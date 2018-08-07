Ozan Tufanın yeni adresi İngiltere! - Galeri - Fotomaç
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!

    7 Ağustos 2018 Salı, 08:26:36 Güncelleme: 08:28:05
    Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
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    Ozan Tufanın yeni adresi İngiltere!

    West Bromwich, Ozan Tufan'ı bitiriyor. İngiliz basınında West Brom'un oldukça ciddi olduğu konuşuluyor.

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    Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
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    Ozan Tufanın yeni adresi İngiltere!

    Premier Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan West Brom, Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.

    Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
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    Ozan Tufanın yeni adresi İngiltere!

    2,5 MİLYON STERLİN
    İngiliz ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe 2.5 milyon sterlin ödemeye hazır olduklarını iletti. FFP kriterleri nedeniyle boğuşan Fenerbahçe, bir türlü bekleneni veremen Ozan'ı elden çıkarmaya bakıyor.

    Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
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    Ozan Tufanın yeni adresi İngiltere!

    BEKLENENİ VEREMEDİ

    İngiliz basınında, Ozan'ın genç yaşında F.Bahçe'ye rekor bedelle gidip beklentileri karşılayamadığı aktarıldı.

    Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
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    Ozan Tufanın yeni adresi İngiltere!

    Ancak Ozan'ın 23 yaşında olmasına rağmen Uluslararası anlamda tecrübeli olduğu, W.Brom'a yükselme katabileceği görüşü hakim.

    Ozan Tufan'ın yeni adresi İngiltere!
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    Ozan Tufanın yeni adresi İngiltere!

    F.Bahçe'nin hocası Cocu da Ozan'ı tutmaya sıcak bakmıyor. Ozan her ne kadar sezona iyi hazırlansa da antrenmanlarda bu istikrarı yine devam ettiremedi. (Akşam)

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