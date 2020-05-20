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Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu! "Bu nasıl topçu"

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Fenerbahçeli futbolcular bu sabah sahaya indi. Son saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan sarı-lacivertliler 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi. Kanarya'da yapılan idmanda kullanılan malzemeler dezenfekte edildi. Fenerbahçe'de en çok dikkat çeken isim ise Ozan Tufan oldu. Yıldız futbolcu taraftarı adeta çileden çıkardı. İşte son görüntüsü...

20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:29 Güncelleme: 20.05.2020 18:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





