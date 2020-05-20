Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu! 'Bu nasıl topçu' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu! "Bu nasıl topçu"

Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu! "Bu nasıl topçu"

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Fenerbahçeli futbolcular bu sabah sahaya indi. Son saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan sarı-lacivertliler 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi. Kanarya'da yapılan idmanda kullanılan malzemeler dezenfekte edildi. Fenerbahçe'de en çok dikkat çeken isim ise Ozan Tufan oldu. Yıldız futbolcu taraftarı adeta çileden çıkardı. İşte son görüntüsü...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:29 Güncelleme: 20.05.2020 18:59
Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu! Bu nasıl topçu

Fenerbahçe, 12 Haziran'da başlaması beklenen Süper Lig maçları için hazırlıklarını sürdürdü.

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Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu! Bu nasıl topçu

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular antrenmana, dörderli gruplar halinde topla yaptıkları ısınma çalışmalarıyla başladı.

Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu! Bu nasıl topçu

Kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam eden idman, aerobik koşuyla tamamlandı.

Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu! Bu nasıl topçu

CORONA ÖNLEMLERİ ALINDI

Antrenman öncesinde futbolcuların kullanacağı malzemeler dezenfekte edildi.

Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu! Bu nasıl topçu

Malzemeler iyice dezenfekte edildikten sonra futbolcuların kullanımına sunuldu.

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