Ozan Tufandan flaş itiraf! Kadro dışı kalma nedenim... - Galeri - Fotomaç
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Ozan Tufan'dan flaş itiraf! "Kadro dışı kalma nedenim..."
Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan samimi açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılma sebebine de değindi...
5 Ocak 2019 Cumartesi, 23:00:20
Güncelleme: 23:09:41
Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, yeni takımının kampında beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.
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İşte Tufan'ın çok konuşulacak açıklamaları;
"8 ay boyunca futboldan uzak kaldım. Açıkçası suçu kendimde buluyorum. Yaptığım hareketlerde, çalışmalarımda, disiplinli olmam gereken yerlerde dikkatli olmalıydım.
Büyük takımlarda böyle şeylerin cezası kesildiğinde affı kolay olmuyor.
Bir şey yaptığım da söylenemez. Sadece çalışmalarımdan dolayı bir sorun oldu.