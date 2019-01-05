Ozan Tufandan flaş itiraf! Kadro dışı kalma nedenim... - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Ozan Tufan'dan flaş itiraf! "Kadro dışı kalma nedenim..."

Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan samimi açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılma sebebine de değindi...
5 Ocak 2019 Cumartesi, 23:00:20 Güncelleme: 23:09:41
Ozan Tufandan flaş itiraf! Kadro dışı kalma nedenim...

Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, yeni takımının kampında beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

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Ozan Tufandan flaş itiraf! Kadro dışı kalma nedenim...

İşte Tufan'ın çok konuşulacak açıklamaları;

Ozan Tufandan flaş itiraf! Kadro dışı kalma nedenim...

"8 ay boyunca futboldan uzak kaldım. Açıkçası suçu kendimde buluyorum. Yaptığım hareketlerde, çalışmalarımda, disiplinli olmam gereken yerlerde dikkatli olmalıydım.

Ozan Tufandan flaş itiraf! Kadro dışı kalma nedenim...

Büyük takımlarda böyle şeylerin cezası kesildiğinde affı kolay olmuyor.

Ozan Tufandan flaş itiraf! Kadro dışı kalma nedenim...

Bir şey yaptığım da söylenemez. Sadece çalışmalarımdan dolayı bir sorun oldu.

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