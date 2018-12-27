Ozan Tufana resmen talibiz! - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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"Ozan Tufan'a resmen talibiz!"

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a resmi teklif yapıldı.
27 Aralık 2018 Perşembe, 23:29:59 Güncelleme: 07:59:12
Ozan Tufana resmen talibiz!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan bilmecesi sürüyor. Genç yıldıza Süper Lig'den resmi teklif geldi.

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Ozan Tufana resmen talibiz!

Tolgay Arslan'la takası gündemde olan Ozan Tufan'a Alanyaspor talip oldu.

Ozan Tufana resmen talibiz!

Güney ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ozan'la ilgilendiklerini doğrulayarak şunları söyledi;

Ozan Tufana resmen talibiz!

"Fenerbahçe'de yeni hoca geldi. Kalacak ve gidecekler için karar verecekler."

Ozan Tufana resmen talibiz!

"Kendim de bizzat Ali Koç başkandan talebimiz oldu. Sergen Yalçın istediği için."

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