Ozan Tufana resmen talibiz! - Galeri - Fotomaç
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"Ozan Tufan'a resmen talibiz!"
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a resmi teklif yapıldı.
27 Aralık 2018 Perşembe, 23:29:59
Güncelleme: 07:59:12
Fenerbahçe'de Ozan Tufan bilmecesi sürüyor. Genç yıldıza Süper Lig'den resmi teklif geldi.
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Tolgay Arslan'la takası gündemde olan Ozan Tufan'a Alanyaspor talip oldu.
Güney ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ozan'la ilgilendiklerini doğrulayarak şunları söyledi;
"Fenerbahçe'de yeni hoca geldi. Kalacak ve gidecekler için karar verecekler."
"Kendim de bizzat Ali Koç başkandan talebimiz oldu. Sergen Yalçın istediği için."