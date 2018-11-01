Ozan Tufan şok oldu! Aracı durdurdu, para istedi - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Ozan Tufan şok oldu! Aracı durdurdu, para istedi

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, önceki akşam arkadaş grubu ile İstinye'de bir mekanda objektiflere yansıdı.
    1 Kasım 2018 Perşembe, 09:39:21 Güncelleme: 09:46:48
    Ozan Tufan şok oldu! Aracı durdurdu, para istedi

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, önceki akşam arkadaş grubu ile İstinye'de bir mekanda objektiflere yansıdı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ozan Tufan şok oldu! Aracı durdurdu, para istedi

    Gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Ozan Tufan, önce kız arkadaşını, yanındaki bir arkadaşının aracına yönlendirdi.

    Ozan Tufan şok oldu! Aracı durdurdu, para istedi

    Daha sonra üzerinde nakit para olmadığını fark eden futbolcu, kız arkadaşının bindiği aracı durdurarak, valeye vermek için nakit para istedi.

    Ozan Tufan şok oldu! Aracı durdurdu, para istedi

    Vale ücretini veren Ozan Tufan, lüks jipine binerek bulunduğu yerden uzaklaştı. (Milliyet)

    Ozan Tufan şok oldu! Aracı durdurdu, para istedi
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