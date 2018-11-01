Ozan Tufan şok oldu! Aracı durdurdu, para istedi - Galeri - Fotomaç
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Ozan Tufan şok oldu! Aracı durdurdu, para istedi
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, önceki akşam arkadaş grubu ile İstinye'de bir mekanda objektiflere yansıdı.
1 Kasım 2018 Perşembe, 09:39:21
Güncelleme: 09:46:48
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, önceki akşam arkadaş grubu ile İstinye'de bir mekanda objektiflere yansıdı.
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Gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Ozan Tufan, önce kız arkadaşını, yanındaki bir arkadaşının aracına yönlendirdi.
Daha sonra üzerinde nakit para olmadığını fark eden futbolcu, kız arkadaşının bindiği aracı durdurarak, valeye vermek için nakit para istedi.
Vale ücretini veren Ozan Tufan, lüks jipine binerek bulunduğu yerden uzaklaştı. (Milliyet)