Ozan Tufan imzayı atıyor! İşte yeni takımı - Galeri - Fotomaç
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Ozan Tufan imzayı atıyor! İşte yeni takımı
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ozan Tufan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
4 Ocak 2019 Cuma, 19:04:18
Güncelleme: 19:04:28
Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman döneminde kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki futbolcu, Phillip Cocu ve Erwin Koeman döneminde de forma şansı bulamamıştı.
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Ersun Yanal'ın gelişiyle birlikte Ozan Tufan'ın affedileceği konuşulsa da bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.
Tecrübeli teknik adam, diğer kadro dışı oyuncular Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'yu affederek kadroya almıştı.
Çalışmalarını Dereağzı tesislerinde tek başına sürdüren Ozan Tufan'ın Tolgay Arslan'a karşılık Beşiktaş'a transfer olacağı iddia ediliyordu.
Fenerbahçe defterini kapatan Ozan'ın yeni takımı belli oldu.