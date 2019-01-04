Ozan Tufan imzayı atıyor! İşte yeni takımı - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Ozan Tufan imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ozan Tufan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

4 Ocak 2019 Cuma, 19:04:18 Güncelleme: 19:04:28
Ozan Tufan imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman döneminde kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki futbolcu, Phillip Cocu ve Erwin Koeman döneminde de forma şansı bulamamıştı.

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Ozan Tufan imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Ersun Yanal'ın gelişiyle birlikte Ozan Tufan'ın affedileceği konuşulsa da bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Ozan Tufan imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Tecrübeli teknik adam, diğer kadro dışı oyuncular Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'yu affederek kadroya almıştı.

Ozan Tufan imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Çalışmalarını Dereağzı tesislerinde tek başına sürdüren Ozan Tufan'ın Tolgay Arslan'a karşılık Beşiktaş'a transfer olacağı iddia ediliyordu.

Ozan Tufan imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe defterini kapatan Ozan'ın yeni takımı belli oldu.

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