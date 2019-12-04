Bu sezon gösterdiği performans ile teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan ile ilgili son dakika gelişmesi basına sızdı... Fenerbahçe'de ara transfer dönemi adına çalışmalar aralıksız sürerken sarı lacivertlilerde iç transferde de hareketli anlar yaşanıyor... Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sezon sonu bitecek olan sözleşmesine binaen sarı lacivertlilerden bir teklif almış ve bu teklifi hiç düşünmeden reddetmişti. Ozan'ın bu kararı Fenerbahçe'de şok etkisi yaratmıştı. Ve bir son dakika gelişmesi daha yaşandı! İşte ayrıntılar ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kararı...