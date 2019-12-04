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Ozan Tufan ile transfer görüşmesi basına sızdı! Ali Koç...
Bu sezon gösterdiği performans ile teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan ile ilgili son dakika gelişmesi basına sızdı... Fenerbahçe'de ara transfer dönemi adına çalışmalar aralıksız sürerken sarı lacivertlilerde iç transferde de hareketli anlar yaşanıyor... Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sezon sonu bitecek olan sözleşmesine binaen sarı lacivertlilerden bir teklif almış ve bu teklifi hiç düşünmeden reddetmişti. Ozan'ın bu kararı Fenerbahçe'de şok etkisi yaratmıştı. Ve bir son dakika gelişmesi daha yaşandı! İşte ayrıntılar ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kararı...
4 Aralık 2019 Çarşamba 10:18
Güncelleme: 04.12.2019 10:24
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
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Sarı lacivertliler bir yandan takviye için hummalı bir çalışma yürütürken diğer yandan iç transfer konusunda hamleler yapıyor.
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuların durumlarına bakarken, kalmak istedikleriyle de masaya oturdu.
Bu isimlerin başında da son iki sezondur gösterdiği performansla fark yaratan Ozan Tufan geliyor.
Geçen sezonun ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen futbolcu, hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takımı'nın değişilmez ismi konuma geldi.