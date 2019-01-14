Ozan Tufan Fenerbahçede yaşadıklarını anlattı! - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Ozan Tufan Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlattı!

Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Ozan Tufan, sarı lacivertli kulüpte yaşadıklarını anlattı.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 08:56:44 Güncelleme: 09:03:17
Ozan Tufan Fenerbahçede yaşadıklarını anlattı!

Sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan devre arasında Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

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Ozan Tufan Fenerbahçede yaşadıklarını anlattı!

İşte Ozan Tufan'ın Alanyaspor'a gelişinden Fenerbahçe'de yaşadıklarına kadar önemli açıklamaları...

Ozan Tufan Fenerbahçede yaşadıklarını anlattı!

"Sergen Hoca, benim yeniden Milli Takım'a kazandırılmam gerektiğini söyledi. Oynamam için elinden geleni yapacaktır. Ben de onun güvenine layık olmak için iki kat çalışıyorum."

Ozan Tufan Fenerbahçede yaşadıklarını anlattı!

"Alanyaspor taraftarı takıma vereceğim destek konusunda şüphe etmesin. Burada iyi işler yapacağım ve Fenerbahçe'ye çok iyi şekilde döneceğim."

Ozan Tufan Fenerbahçede yaşadıklarını anlattı!

"Fenerbahçe ligin zirvesinde olmayı hak eden bir kulüptür. Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim."

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