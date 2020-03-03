Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Fenerbahçe'nin yediği golde Ozan Tufan ise taraftarı adeta çileden çıkardı. Kanarya'da kaptanlık görevini yapan genç futbolcu ile ilgili sosyal medyada bir çok yorum yapıldı.
3 Mart 2020 Salı 23:35
Güncelleme: 03.03.2020 23:48
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında yediği ikinci golde rakip oyuncuyu takip etmek yerine oyunun gelişimini izleyen Ozan Tufan'a Fenerbahçe taraftarından tepki yağdı. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda Ozan Tufan'ı eleştirdi. İşte o yorumlar...