Haberler Galeri Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi...

Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi...

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım belirsizliği devam ediyor. Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonu sona erecek ve ezeli rakip Galatasaray bu transfer için pusuda bekliyor. Peki Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a teklif ettiği yeni sözleşme nasıl? 30 yaşındaki futbolcunun talebi ne? İşte cevabı...

10 Haziran 2020 Çarşamba 06:38 Güncelleme: 10.06.2020 06:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





