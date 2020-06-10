Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi...

Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi...

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım belirsizliği devam ediyor. Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonu sona erecek ve ezeli rakip Galatasaray bu transfer için pusuda bekliyor. Peki Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a teklif ettiği yeni sözleşme nasıl? 30 yaşındaki futbolcunun talebi ne? İşte cevabı...
10 Haziran 2020 Çarşamba 06:38 Güncelleme: 10.06.2020 06:38
Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi...

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım bilmecesi devam ediyor.

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Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi...

Sarı-lacivertli takımla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi...

Hasan Ali Kaldırım'ın adı ezeli rakip Galatasaray'la anılmıştı. Sarı-kırmızılı takımla görüşmeler yaptığı iddia edilen tecrübeli ismin menajerinden açıklama gelmişti.

Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi...

İDDİALARI YALANLADI!
Menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı.

Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi...

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!
Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği iddia ediliyor.

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