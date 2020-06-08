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Ömer Üründül "Başarısızlık" dedi ve Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu
Sabah Spor yazarı Ömer Üründül'den Fenerbahçe değerlendirmesi... Usta yorumcu, sarı lacivertlilerin şu anda bulunduğu duruma dair kritik tespitler yaparken, yeni sistemine dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
8 Haziran 2020 Pazartesi 10:42
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1- Fenerbahçe, son 8 maçını teknik direktörsüz oynayacak. 3 ayda çok isim yazıldı çizildi. Ama hâlâ Fenerbahçe'nin hocası yok. Yönetim bu işi neden çözemiyor?
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Fenerbahçe yönetimi ilk büyük yanlışını iyice düşünüp analiz etmedikleri için Hollandalı teknik adam Phillip Cocu tercihiyle yaptılar.
Yollar Cocu ile ayrıldıktan sonra başkan Ali Koç daha önce 'Ersun Yanal olmaz' diye beyan etmesine rağmen taraftar baskısı altında kalarak Yanal'ı göreve getirmek zorunda kalmıştı.
Bana göre bu da bir başka yanlıştı. O da başarısız oldu.
Tabii Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonraki süreçte ince eleyip sık dokumak mecburiyetinde kalan yönetim, seçimde zorlandı.