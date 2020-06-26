Ömer Faruk Beyaz bombası! Tuncay Şanlı...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpşa ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, ligin son 6 haftası için planlarını yaptı. Öze dönüş projesine kalan haftalarda start verecek Kanarya, Ömer Faruk Beyaz'ı değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar...
26 Haziran 2020 Cuma 10:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinden bir bir kopan Fenerbahçe'de kalan 6 haftanın en iyi şekilde değerlendirilmesi düşünülüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takımda artık gelecek sezona yönelik çalışmalar hız kazanırken, ligin kalan bölümünün en verimli şekilde geçirilmesi amaçlanıyor.
Özellikle son oynanan ve 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrası genç yıldızların daha fazla forma şansı bulması fikri ağır bastı.
Başta Ömer Faruk Beyaz olmak üzere potansiyeli yüksek gençlerin kullanılması hedefleniyor.
Hem kalan 6 haftada artık ciddi bir hedefin kalmamasından dolayı daha az stres yaşanacağı hem de taraftarsız maçlar sayesinde gençlerin daha az baskıyla oynayacağı kaydedildi.