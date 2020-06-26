Ömer Faruk Beyaz bombası! Tuncay Şanlı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Ömer Faruk Beyaz bombası! Tuncay Şanlı...

Ömer Faruk Beyaz bombası! Tuncay Şanlı...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpşa ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, ligin son 6 haftası için planlarını yaptı. Öze dönüş projesine kalan haftalarda start verecek Kanarya, Ömer Faruk Beyaz'ı değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar...
26 Haziran 2020 Cuma 10:51
Ömer Faruk Beyaz bombası! Tuncay Şanlı...

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinden bir bir kopan Fenerbahçe'de kalan 6 haftanın en iyi şekilde değerlendirilmesi düşünülüyor.

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Ömer Faruk Beyaz bombası! Tuncay Şanlı...

Sarı-lacivertli takımda artık gelecek sezona yönelik çalışmalar hız kazanırken, ligin kalan bölümünün en verimli şekilde geçirilmesi amaçlanıyor.

Ömer Faruk Beyaz bombası! Tuncay Şanlı...

Özellikle son oynanan ve 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrası genç yıldızların daha fazla forma şansı bulması fikri ağır bastı.

Ömer Faruk Beyaz bombası! Tuncay Şanlı...

Başta Ömer Faruk Beyaz olmak üzere potansiyeli yüksek gençlerin kullanılması hedefleniyor.

Ömer Faruk Beyaz bombası! Tuncay Şanlı...

Hem kalan 6 haftada artık ciddi bir hedefin kalmamasından dolayı daha az stres yaşanacağı hem de taraftarsız maçlar sayesinde gençlerin daha az baskıyla oynayacağı kaydedildi.

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