Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı

Kadıköy'de 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
8 Şubat 2019 Cuma, 11:41:55 Güncelleme: 12:06:25
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcusu Ricardo Quaresma mağdur, bir diğer futbolcusu Caner Erkin de şikayetçi sıfatı ile yer aldı. İddianamede 46 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

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Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı

ŞENOL GÜNEŞ'E MADDE ATANLARA 2.5 YIL, FUTBOLCULARA ATANLARA 1 YIL 4 AY 15 GÜN CEZA İSTENDİ
Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 3 şüpheli için "Silahla yaralama" ve "Spor alanlarına yasak madde sokma" suçlarından 1.5 yıldan 2.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı

İddianamede, Quaresma'ya yönelik eyleminden dolayı da 5 şüpheli için, Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı da iki şüpheli için "Silahla yaralamaya teşebbüs" ve "Spor alanlarına yasak madde sokma" 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı

TÜM ŞÜPHELİLER HAKKIDA SEYİRDEN MEN TEDBİRİNİN UYGULANMASI İSTENDİ
35 şüpheli için, "Yasak madde kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, bir şüpheli için adli para cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin tümü için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması istendi.

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından hazırlanarak İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 19 Nisan 2018 tarihinde Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın, çıkan olaylar nedeni ile tatil edildiği anlatıldı.

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