Olay sözler! ''Zorlu'daki toplantının meyveleri alınıyor''
Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Dev derbi maçına hakem kararları damga vururken teknik direktör Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamaları olay olmuştu. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum ile ilgili gündem belirleyecek tespitler yaptı.
24 Aralık 2019 Salı 07:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Erman Toroğlu: Geçen hafta Fenerbahçe, Sivas'ta yeniliyor. Hem de açık ara farktan kurtularak... Maçtan sonra da Fenerbahçe Başkanı, teknik direktörü için zehir zemberek açıklamalar yapıyor. Adres belli, bir tek ismini söylemiyor ve bu hafta Beşiktaş maçı gelip, çatıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlubiyetinde Ersun'un biletinin kesilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta ve hatta yurt dışından teknik direktörlerin bile konuşulduğu söyleniyor.
Hafta arasında teknik durumlar yapılıyor, Beşiktaş orta sahası koşuyor, Fenerbahçe orta sahası Emre ile fazla direnç gösteremiyor.
Bu maçta Emre ilk 11'de başlar mı? Beşiktaş cephesinde de Ljajic11'de başlar mı tartışmaları yaşanıyor.
Emre'nin sakat olduğu konusunda kulüp tarafından en ufak bir açıklama yapılmıyor. Kasığından mı, bileğinden mi sakat, bir hafta boyunca hiçbir şey açıklanmıyor.