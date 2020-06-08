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Okan Buruk'tan Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe yanıtı! Teklif...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için aramalar 3.5 aydır hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon sportif direktörlüğe geçmeye hazırlanan ve operasyonda büyük bir rol oynayan Emre Belözoğlu, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a teklif götürmüştü. Buruk'tan Belözoğlu'nun teklifine yanıt gecikmedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
8 Haziran 2020 Pazartesi 15:21
Güncelleme: 08.06.2020 15:21
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Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken gündeme gelen bir isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tu...
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Emre Belözoğlu ile hem Galatasaray hem Inter'den takım arkadaşı olan Buruk, sarı-lacivertlilerin gelecekteki sportif direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi.
Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi.
Buruk'un kariyer planlamasında en az 2 sezon daha Medipol Başakşehir'de kalmak olduğu ifade edildi.
Okan Buruk'un ikinci sezonun sonunda ise UEFA Kupası'nı kazandığı Galatasaray teknik direktörlüğünü hayâl ettiği gelen bilgiler arasında.