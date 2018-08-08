Oğuz Çetin: Fenerbahçeyi bu hale getirdiler - Galeri - Fotomaç
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Oğuz Çetin: "Fenerbahçe'yi bu hale getirdiler"

    Fenerbahçe'nin eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Oğuz Çetin, sarı lacivertli takımın deplasmanda Benfica'ya karşı aldığı 1-0'lık yenilgiyi TivibuSpor'a değerlendirdi.

    8 Ağustos 2018 Çarşamba, 11:57:21 Güncelleme: 12:01:45
    Oğuz Çetin: "Fenerbahçe'yi bu hale getirdiler"
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    Oğuz Çetin: Fenerbahçeyi bu hale getirdiler

    FENERBAHÇE BÖYLE OYNAMAZ!
    Orta sahada Topal ve Elif büyük bir mücadele verdiler ama ikinci yarıda top kaybı yaptılar. Bu gencecik çocuğa ne diyeceksiniz ki? Dirar, Giuliano, Alper bir şey yapmazken... Bugün sahada her şeye rağmen bir yıldız vardı. Skrtel gerçekten farkın ikiye çıkmamasının en büyük nedeni. Bir Fenerbahçe böyle oynamamalı. Benfica'ysa Benfica... Böyle tek taraflı oyun olmamalı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Oğuz Çetin: "Fenerbahçe'yi bu hale getirdiler"
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    Oğuz Çetin: Fenerbahçeyi bu hale getirdiler

    SÜREKLİ RAKİBİN PEŞİNDE KOŞTULAR
    1-0'lık skor güzel gözüküyor ama kendi sahanda oynamak, bence deplasmanda oynamaktan daha zordur. Üretmek zorundasın çünkü. Taraftarlarının önünde coşkulu bir şekilde oynadılar. Diğer takım hep savunmada kaldı. Karşındaki düşerken sen yükselirsin. Bireysel becerisi yüksek oyuncular var rakipte. Fenerbahçe'de de sürekli rakibin peşinden koşan oyuncular vardı.

    Oğuz Çetin: "Fenerbahçe'yi bu hale getirdiler"
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    Oğuz Çetin: Fenerbahçeyi bu hale getirdiler

    RAKİBİNE EZİLMEMEN LAZIM
    En büyük fark, rakipteki oyuncuların daha çok özgüvenli olup daha çok insiyatif almasıydı. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun senin de ikili mücadelelerde agresif coşkuyu göstermen lazım. Ezilmemen lazım. Fiziğinle yenilebilirsin ama tecrübenle yenmen lazım.

    Oğuz Çetin: "Fenerbahçe'yi bu hale getirdiler"
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    Oğuz Çetin: Fenerbahçeyi bu hale getirdiler

    PLANLAMA EKSİĞİ YÜZÜNDEN...
    Yeni gelen başkan, geçen sezonki takımı korusa forvette Alper yerine Fernandao şans bulurdu. Daha güçlü bir takım sahada olabilirdi. Bugün sahada mücadele vardı ama karakter yoktu. Fenerbahçe'nin içeride oynayacağı maç, bu maçtan daha zor olacaktır. Fenerbahçe, taktik gereği 4-6-0 oynayabilir, bu bir tercih olur. Koca Fenerbahçe, planlamadaki eksiklik nedeniyle Alper'i forvet oynatıyor. Bu yadırganacak bir şey.

    Oğuz Çetin: "Fenerbahçe'yi bu hale getirdiler"
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    Oğuz Çetin: Fenerbahçeyi bu hale getirdiler

    FENERBAHÇE'Yİ BU HALLERE GETİRDİLER
    Fenerbahçe, forvette sadece Soldado'nun gözüne bakıyor. Böylesine kritik bir maçta forvette Alper ile başlıyor. Comolli zaten belli olan bir isimdi. Onun hazırlıksız oluşu seni bu hallere getiriyor. Yurt dışından sportif direktör getiriyorsan onun da hazırlıklı olması gerekiyor. Hiç transfer yapamıyorsun. Bugün Fernandao olsa ilk 11'de oynardı.

    Oğuz Çetin: "Fenerbahçe'yi bu hale getirdiler"
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    Oğuz Çetin: Fenerbahçeyi bu hale getirdiler

    VOLKAN DEMİREL'E YAKIŞMIYOR
    Volkan iyi bir kaleci. 15 yıldır Fenerbahçe'de oynuyor. Takım için önemli bir kaleci ama gel gitleri oluyor. Saha içindeki duruşu, mimikleri o güveni kırıyor. Bir kaleci, şut atıldığında pozisyonunu almış olmalı. Volkan, golde neredeyse ayakta duruyor, eğilmekte geç kalıyor. Maç içinde düşüşleri oluyor. Bugün de başarılı olduğunu söyleyemem. Bu seviyeye gelmiş, Türkiye'deki en tecrübeli kaleciye yakışmıyor.

    Oğuz Çetin: "Fenerbahçe'yi bu hale getirdiler"
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    Oğuz Çetin: Fenerbahçeyi bu hale getirdiler
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