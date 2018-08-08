Oğuz Çetin: Fenerbahçeyi bu hale getirdiler

FENERBAHÇE BÖYLE OYNAMAZ!

Orta sahada Topal ve Elif büyük bir mücadele verdiler ama ikinci yarıda top kaybı yaptılar. Bu gencecik çocuğa ne diyeceksiniz ki? Dirar, Giuliano, Alper bir şey yapmazken... Bugün sahada her şeye rağmen bir yıldız vardı. Skrtel gerçekten farkın ikiye çıkmamasının en büyük nedeni. Bir Fenerbahçe böyle oynamamalı. Benfica'ysa Benfica... Böyle tek taraflı oyun olmamalı.