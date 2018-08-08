Oğuz Çetin: Fenerbahçeyi bu hale getirdiler

Oğuz Çetin: "Fenerbahçe'yi bu hale getirdiler"
Fenerbahçe'nin eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Oğuz Çetin, sarı lacivertli takımın deplasmanda Benfica'ya karşı aldığı 1-0'lık yenilgiyi TivibuSpor'a değerlendirdi.
FENERBAHÇE BÖYLE OYNAMAZ!
Orta sahada Topal ve Elif büyük bir mücadele verdiler ama ikinci yarıda top kaybı yaptılar. Bu gencecik çocuğa ne diyeceksiniz ki? Dirar, Giuliano, Alper bir şey yapmazken... Bugün sahada her şeye rağmen bir yıldız vardı. Skrtel gerçekten farkın ikiye çıkmamasının en büyük nedeni. Bir Fenerbahçe böyle oynamamalı. Benfica'ysa Benfica... Böyle tek taraflı oyun olmamalı.
SÜREKLİ RAKİBİN PEŞİNDE KOŞTULAR
1-0'lık skor güzel gözüküyor ama kendi sahanda oynamak, bence deplasmanda oynamaktan daha zordur. Üretmek zorundasın çünkü. Taraftarlarının önünde coşkulu bir şekilde oynadılar. Diğer takım hep savunmada kaldı. Karşındaki düşerken sen yükselirsin. Bireysel becerisi yüksek oyuncular var rakipte. Fenerbahçe'de de sürekli rakibin peşinden koşan oyuncular vardı.
PLANLAMA EKSİĞİ YÜZÜNDEN...
Yeni gelen başkan, geçen sezonki takımı korusa forvette Alper yerine Fernandao şans bulurdu. Daha güçlü bir takım sahada olabilirdi. Bugün sahada mücadele vardı ama karakter yoktu. Fenerbahçe'nin içeride oynayacağı maç, bu maçtan daha zor olacaktır. Fenerbahçe, taktik gereği 4-6-0 oynayabilir, bu bir tercih olur. Koca Fenerbahçe, planlamadaki eksiklik nedeniyle Alper'i forvet oynatıyor. Bu yadırganacak bir şey.
FENERBAHÇE'Yİ BU HALLERE GETİRDİLER
Fenerbahçe, forvette sadece Soldado'nun gözüne bakıyor. Böylesine kritik bir maçta forvette Alper ile başlıyor. Comolli zaten belli olan bir isimdi. Onun hazırlıksız oluşu seni bu hallere getiriyor. Yurt dışından sportif direktör getiriyorsan onun da hazırlıklı olması gerekiyor. Hiç transfer yapamıyorsun. Bugün Fernandao olsa ilk 11'de oynardı.
VOLKAN DEMİREL'E YAKIŞMIYOR
Volkan iyi bir kaleci. 15 yıldır Fenerbahçe'de oynuyor. Takım için önemli bir kaleci ama gel gitleri oluyor. Saha içindeki duruşu, mimikleri o güveni kırıyor. Bir kaleci, şut atıldığında pozisyonunu almış olmalı. Volkan, golde neredeyse ayakta duruyor, eğilmekte geç kalıyor. Maç içinde düşüşleri oluyor. Bugün de başarılı olduğunu söyleyemem. Bu seviyeye gelmiş, Türkiye'deki en tecrübeli kaleciye yakışmıyor.