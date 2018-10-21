O eski halinden eser yok şimdi

Cocu'nun İsmail Köybaşı sürprizi ile Sivas'ta sahaya çıkan sarı-lacivertliler ilk yarıda kaleyi tutturamadı. İkinci yarı Soldado iki inanılmaz gol kaçırdı; Mehmet Ekici'nin frikiği direkten döndü ama gol gelmedi
21 Ekim 2018 Pazar, 13:43:15
Güncelleme: 13:49:33
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İlk 45 dakika boyunca sanki 8 maçta 8 puan almış bir takım değil, sezonu yeni açmış ilk hazırlık maçını oynayan bir Fenerbahçe vardı.
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6. dakikadaki Michael Frey'in dışarı giden dokunuşu dışında hiçbir şey üretemediler. Böylece Sivas'ta koskoca bir devre çöpe gitti!
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Devre arası Koç'un Comolli'nin yanına gitmesi Fenerbahçe'yi hareketlendirdi. İkinci yarı Soldado net golü kaçırdı.
Ardından 70'te klasına yakışmayan bir vuruşla belki de kaçan 2 puanın sorumlusu oldu.
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İkinci yarının en etkili ismi, oyuna sonradan giren Mehmet Ekici'ydi. Ancak sahada sadece 17 dakika kalabildi.