O eski halinden eser yok şimdi - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    O eski halinden eser yok şimdi

    Cocu'nun İsmail Köybaşı sürprizi ile Sivas'ta sahaya çıkan sarı-lacivertliler ilk yarıda kaleyi tutturamadı. İkinci yarı Soldado iki inanılmaz gol kaçırdı; Mehmet Ekici'nin frikiği direkten döndü ama gol gelmedi
    21 Ekim 2018 Pazar, 13:43:15 Güncelleme: 13:49:33
    O eski halinden eser yok şimdi

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    İlk 45 dakika boyunca sanki 8 maçta 8 puan almış bir takım değil, sezonu yeni açmış ilk hazırlık maçını oynayan bir Fenerbahçe vardı.

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    O eski halinden eser yok şimdi

    6. dakikadaki Michael Frey'in dışarı giden dokunuşu dışında hiçbir şey üretemediler. Böylece Sivas'ta koskoca bir devre çöpe gitti!

    O eski halinden eser yok şimdi

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    Devre arası Koç'un Comolli'nin yanına gitmesi Fenerbahçe'yi hareketlendirdi. İkinci yarı Soldado net golü kaçırdı.

    O eski halinden eser yok şimdi

    Ardından 70'te klasına yakışmayan bir vuruşla belki de kaçan 2 puanın sorumlusu oldu.

    O eski halinden eser yok şimdi

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    İkinci yarının en etkili ismi, oyuna sonradan giren Mehmet Ekici'ydi. Ancak sahada sadece 17 dakika kalabildi.

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