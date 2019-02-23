"SLOUKAS'IN KARARI İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI"

Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'le karşılaştıkları maçta Kostas Sloukas ile arasında geçen diyaloğa değinen Kalinic, "Aslında uzun bir hikaye ama kısaca anlatmak gerekirse bu durum her maçta olabilecek bir şey. Kendisine bana güvenebilirsin pası bana ver ben sana geri atacağım dedim. Sloukas bir karar aldı ve pası bana verdi ama istediği gibi olmadı. Bazen oyun kurucular her zaman pas vermek isteyebilir. Onlarla güven kurmak gerekiyor. Tabii bu işin şakası" dedi.

"TÜRKİYE'DE FARKLI ÜLKELERDEN HAKEMLER MAÇ YÖNETEBİLİR"

Farklı ülkelerden hakemlerin Türkiye'ye gelerek maç yönetebilmelerinin de objektif olabileceğini aktaran Kalinic, "Objektif olması adına başka ülkelerden de hakemler gelebilir. Mesela Fenerbahçe - Anadolu Efes maçına İspanya'dan birisi gelebilir veya başka bir maça Yunanistan'dan birileri gelebilir. Maddi olarak ödemelerin nasıl olduğunu bilmiyorum ama maaşlar da iyileştirilebilir hakemlerin işlerini daha iyi yapıp özgür olabilmeleri adına" ifadelerini kullandı.