Nikola Kalinic'ten bomba sözler! Obradovic ve Vesely...
Nikola Kalinic, "Anadolu Efes, bizim maçta çok istekli olacaktır. Çünkü bizde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara karşı kaybettikten sonra onlar orada kupa alırken kenarda durmanın ne kadar üzücü olduğunu biliyoruz. Bu da ekstra bir motivasyon yaratıyor. Ama biz şu an çalıştığımız gibi hazırlıklara devam edersek bulunduğumuz pozisyonu koruyabiliriz" dedi.
Fenerbahçe Beko'nun başarılı Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Her yeni sezon öncesi tekrar motive olmanın zorluklarından bahseden Nikola Kalinic, "İşimizin en zor kısımlarından bir tanesi kendimizi motive edebilmek. Her sezon başı motivasyonu bulmak gerçekten çok zor. Belki kötü bir şey finali kaybetmek ama iki kez finali kaybetmek tekrardan başlamak adına bizim için gerçekten çok büyük motivasyon oldu. Bunun dışında günlük gelişimimize bakıyoruz. Her güne ufak ufak bir şeyler eklediğimiz zaman birkaç yıl sonra kalktığımızda bir bakıyoruz bu ufak şeyler ne kadar büyük gelişimlere sebep olmuş" ifadelerini kullandı.
"SLOUKAS'IN KARARI İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI"
Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'le karşılaştıkları maçta Kostas Sloukas ile arasında geçen diyaloğa değinen Kalinic, "Aslında uzun bir hikaye ama kısaca anlatmak gerekirse bu durum her maçta olabilecek bir şey. Kendisine bana güvenebilirsin pası bana ver ben sana geri atacağım dedim. Sloukas bir karar aldı ve pası bana verdi ama istediği gibi olmadı. Bazen oyun kurucular her zaman pas vermek isteyebilir. Onlarla güven kurmak gerekiyor. Tabii bu işin şakası" dedi.
"TÜRKİYE'DE FARKLI ÜLKELERDEN HAKEMLER MAÇ YÖNETEBİLİR"
Farklı ülkelerden hakemlerin Türkiye'ye gelerek maç yönetebilmelerinin de objektif olabileceğini aktaran Kalinic, "Objektif olması adına başka ülkelerden de hakemler gelebilir. Mesela Fenerbahçe - Anadolu Efes maçına İspanya'dan birisi gelebilir veya başka bir maça Yunanistan'dan birileri gelebilir. Maddi olarak ödemelerin nasıl olduğunu bilmiyorum ama maaşlar da iyileştirilebilir hakemlerin işlerini daha iyi yapıp özgür olabilmeleri adına" ifadelerini kullandı.
"ANADOLU EFES ÇOK İSTEKLİ OLACAKTIR"
Türkiye Kupası'nı kaybettikten sonra Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki maçta çok istekli bir oyun oynayacağını düşündüğünü belirten Kalinic, "Çok enteresan bir döneme giriyoruz. Üst üste Anadolu Efes'le 2 kez oynayacağız. Hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde. İstanbul'da taraftarlara bol bol basketbol izleteceğiz. Umarım taraftarlar adına keyifli ve güzel anlar olur. Efes'in çok istekli olacağına eminim çünkü biz de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara karşı kaybettiğimizde ve onlar orada kupa alırken kenarda durmanın ne kadar üzücü olduğunu biliyoruz. Bu da ekstra bir motivasyon yaratıyor. Ama biz şu an çalıştığımız gibi çalışmaya devam edersek bulunduğumuz pozisyonu koruyabiliriz" dedi.
"BÖYLE BİR HOCANIZ VARSA MOTİVE OLMAMANIZ İMKANSIZ"
Fenerbahçe Beko'nun başarılı koçu Zeljko Obradovic'in Avrupa'da birçok başarı kazanmasına rağmen hala ilk günkü gibi motive olmasının oyunculara da yansıdığını belirten Sırp basketbolcu, "Avrupa'nın en başarılı antrenörlerinden biriyle çalışmak gerçekten inanılmaz. Onun mükemmeliyetçi olması kendisini diğerlerinden ayıran özelliği. Patronumuz eğer böyleyse ve bizim her gün daha iyi olmamız için zorluyorsa motive olmamamızın ihtimali yok. Bu kadar başarılı olup 9 Avrupa Ligi Kupası ve sayısızca ulusal başarılara sahip olduktan sonra yine aynı motivasyonla geliyorsa bizim evde oturup, motive olmama şansımız yok" şeklinde konuştu.