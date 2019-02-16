Nihat Özdemir'den Ali Koç'a sert sözler! - Fotomaç
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Nihat Özdemir'den Ali Koç'a sert sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde TFF'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Ali Koç'a yanıt TFF Başkan Vekili ve eski Fenerbahçeli yönetici Nihat Özdemir'den geldi.
16 Şubat 2019 Cumartesi 10:24 Güncelleme: 16.02.2019 10:24
Nihat Özdemir'den Ali Koç'a sert sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında MHK'yı eleştirirken, TFF için de göndermelerde bulunmuştu.

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Nihat Özdemir'den Ali Koç'a sert sözler!

Riva'da geçtiğimiz perşembe akşamı FIFA Başkanı Infantino'nun onuruna verilen yemekte TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir içini döktü.

Nihat Özdemir'den Ali Koç'a sert sözler!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile FIFA Başkanı İnfantino, Türk futbolunun geleceğini masaya yatırırken, diğer yöneticiler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF'yi eleştiren açıklamaları gündemdeydi.

Nihat Özdemir'den Ali Koç'a sert sözler!

Ali Koç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

Nihat Özdemir'den Ali Koç'a sert sözler!

"Son yaşadıklarımızdan sonra güvendiğimiz, inandığımız insanlarla istişarelerde bulunduk. Buradan çıkan mesaj, 'Sizin lobiniz yok'.

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