Nicolas Castillodan Fenerbahçe itirafı! - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Nicolas Castillo'dan Fenerbahçe itirafı!

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Nicolas Castillo'dan transfer itiraf geldi. Club America'ya transfer olan Şilili yıldız Fenerbahçe'ye transfer olacaktım, America Başkanı beni transfer için aradığında kararımı çoktan vermiştim. Fenerbahçe'yi reddettim dedi.

4 Şubat 2019 Pazartesi, 20:39:01 Güncelleme: 20:39:40
Nicolas Castillodan Fenerbahçe itirafı!

Meksika basınından La Tercera sitesinin haberine göre transferi hakkında konuşan Nicolas Castillo, Fenerbahçe ile Club America'dan teklif aldığını söyledi.

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Nicolas Castillodan Fenerbahçe itirafı!

Nicolas Castillo, "Fenerbahçe ya da Club America'ya transfer olacaktım. Seçimimi yaptım. Meksika'daki en iyi takıma geldim." diye konuştu.

Nicolas Castillodan Fenerbahçe itirafı!

Meksika'da taraftar ve basın ordusu ile karşınanan Nicolas Castillo, ilk açıklamalarında hedeflerini ifade etti.

Nicolas Castillodan Fenerbahçe itirafı!

Castillo, "Takımın her maçı kazanması için mücadele edeceğim" derken transferinde Club America Başkanı Miguel Herrera'nın etkili olduğunu söyledi.

Nicolas Castillodan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe cephesi ara transfer döneminin ardından yapılan açıklamalarda forvet takviyesinin yapılamadığını itiraf etmiş ve Ali Koç bu durumu onaylamıştı.

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