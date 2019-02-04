Nicolas Castillo'dan Fenerbahçe itirafı!

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Nicolas Castillo'dan transfer itiraf geldi. Club America'ya transfer olan Şilili yıldız Fenerbahçe'ye transfer olacaktım, America Başkanı beni transfer için aradığında kararımı çoktan vermiştim. Fenerbahçe'yi reddettim dedi.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 20:39:01
Güncelleme: 20:39:40
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Meksika basınından La Tercera sitesinin haberine göre transferi hakkında konuşan Nicolas Castillo, Fenerbahçe ile Club America'dan teklif aldığını söyledi.
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Nicolas Castillo, "Fenerbahçe ya da Club America'ya transfer olacaktım. Seçimimi yaptım. Meksika'daki en iyi takıma geldim." diye konuştu.
Meksika'da taraftar ve basın ordusu ile karşınanan Nicolas Castillo, ilk açıklamalarında hedeflerini ifade etti.
Castillo, "Takımın her maçı kazanması için mücadele edeceğim" derken transferinde Club America Başkanı Miguel Herrera'nın etkili olduğunu söyledi.
Fenerbahçe cephesi ara transfer döneminin ardından yapılan açıklamalarda forvet takviyesinin yapılamadığını itiraf etmiş ve Ali Koç bu durumu onaylamıştı.