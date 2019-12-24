Ne yaptın Ozan! Evinin alt katına... Fenerbahçe son dakika haberleri

Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe'de en büyük çıkış yapan isim olarak dikkat çekmeye devam ediyor... Geçtiğimiz sezon istenmeyen adam ilan edilen ve ikinci yarıda Alanya'ya kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı adeta parmak ısırtıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da Ozan'ı jokeri olarak kullanmayı sürdürüyor ve Milli futbolcu, ligde görev yaptığı 16 maçın sadece 7'sinde kendi bölgesi olan orta sahada yer aldı. Ozan Tufan, 5 maçta sağ bek, 4 mücadelede ise sağ kanat olarak forma giydi. Ancak Beşiktaş derbisi de gösterdi ki yıldız futbolcu kalitesini orta sahada gösteriyor. Emre'nin yokluğunda, Luiz Gustavo ile müthiş bir ikili olan Ozan, gecenin yıldızıydı. Peki, Ozan'ın başarısı nasıl geldi? Evinde yaptığı ve başarısındaki büyük etken olan şey neydi? İşte Ozan'ın o hikayesi bomba kararının ayrıntıları...