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Ne yaptın Ozan! Evinin alt katına... Fenerbahçe son dakika haberleri
Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe'de en büyük çıkış yapan isim olarak dikkat çekmeye devam ediyor... Geçtiğimiz sezon istenmeyen adam ilan edilen ve ikinci yarıda Alanya'ya kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı adeta parmak ısırtıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da Ozan'ı jokeri olarak kullanmayı sürdürüyor ve Milli futbolcu, ligde görev yaptığı 16 maçın sadece 7'sinde kendi bölgesi olan orta sahada yer aldı. Ozan Tufan, 5 maçta sağ bek, 4 mücadelede ise sağ kanat olarak forma giydi. Ancak Beşiktaş derbisi de gösterdi ki yıldız futbolcu kalitesini orta sahada gösteriyor. Emre'nin yokluğunda, Luiz Gustavo ile müthiş bir ikili olan Ozan, gecenin yıldızıydı. Peki, Ozan'ın başarısı nasıl geldi? Evinde yaptığı ve başarısındaki büyük etken olan şey neydi? İşte Ozan'ın o hikayesi bomba kararının ayrıntıları...
24 Aralık 2019 Salı 07:59
Güncelleme: 24.12.2019 08:07
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Çok genç yaşta geldiği Fenerbahçe'de, işler kötü gidince günah keçilerinden biri olmuştu. Yanağındaki beninden, saç şekline, saçını üflemesine kadar her şeyi tartışıldı, eleştirildi.
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O da tıpkı Zümrüdü Anka kuşu gibi içine kapandı. Ve bir gün kadro dışı bırakıldı.
Hürriyet'tin haberibe göre; Öylesine unutulmuştu ki Volkan, Dereağzı'nda basın toplantısında yönetimden özür dilerken 5 metre geride tek başına çalışan kadro dışı Ozan hiçbir gazetecinin umrunda dahi olmamıştı
Futbolu bırakacağı, yurt dışına kiraya verileceği, Şenol Güneş'in onu Beşiktaş'a istediği yazıldı, çizildi.
Tüm bunların içinden o dönem Alanyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'dan gelen telefonu seçti Ozan. "Gel birlikte başarırız. Sen iyisin, iyiler her zaman kazanır" diyordu Sergen ağabeyi. Aynen öyle de oldu.